Tangen bliver på stranden lidt endnu

I sidste uges Dragør Nyt (nr. 22 på forsiden) fremgik det, at Dragør Kommunes økonomiudvalg havde vedtaget, at tangen på Mormorstranden skulle fjernes.

Ordningen gik ud på, at en privat entreprenør skulle fjerne tangen. Hvorefter Dragør Kommunes Vej og Gartner-afdeling selv løbende skulle vedligeholde stranden – både sommer og vinter. Og kommunen skulle forsøge at afsættes tangen til lokale landmænd til brug for jordforbedringer.

Den eksterne entreprenør skulle have påbegyndt arbejdet i sidste uge – men som man måske har bemærket, er der stadig tang på Mormorstranden.

Dragør Kommune meddeler, at der har været kontakt til lokale landmænd, som har vist interesse for at aftage tangen. En forudsætning er dog, at tangen opfylder de krav, der er gælder for at anvende materiale til jordforbedring. Dragør Kommune forklarer i en pressemeddelelse, at et laboratorie har analyseret indholdet af tangen. Det viser sig, at tangen ikke i øjeblikket kan anvendes til jordforbedring.

Dragør er ikke alene med den udfordring – blandt andre har kommuner langs Køge Bugt også problemer med tangens beskaffenhed.

Dragør Kommune melder, at de nu intensiverer målingerne og får foretaget kontrolmålinger, der forhåbentligt vil vise, at tangen snart kan anvendes hos de lokale landbrug. Indtil da må tangen ikke fjernes og bliver derfor indtil videre liggende.

