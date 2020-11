Tegneholdet udstiller

Dragørs Aktivitetshus’ tegnehold udstiller nu og frem til udgangen af december måned deres arbejder i aktivitetshuset på Wiedergården.

2018 var opstartsåret for holdet »tegning med fri hånd« – et hold, hvor læren som udgangspunkt bestod i at lære at tegne, det man ser, med blyant – et klassisk, men også krævende håndværk.

Holdet har dog igennem årene udviklet sig fra den klassiske undervisning til at være et forløb til stimulering og udvikling af deltagerne i fællesskab.

Udstillingen kan ses i aktivitetshusets åbningstid, som er mandag til fredag kl. 9–16.