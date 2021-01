Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget:

Tennisklubbens fremtid afgøres snart

For Venstre og mig er der ingen tvivl. Selvfølgelig skal vores meget velfungerende og populære tennisklub fortsat blive liggende i det naturskønne område på Engvej.

Tennisklubben har over 500 medlemmer. Ud over en unik atmosfære og en fremragende beliggenhed har klubben et fantastisk miljø, dygtige trænere og en ungdomsafdeling med 200 engagerede, talentfulde og glade børn.

Jeg er selv kommet der igennem en årerække med mit barnebarn, der ikke alene lærte at spille tennis, men fik gode venner, udviklede sig motorisk og styrkemæssigt, vandt mange kampe og fik styrket sit selvværd. Det er blandt andet dét, sport kan gøre.

Klubben er fra 1926 – en af Dragørs ældste og største klubber – og at dens fremtid overhovedet skulle være usikker er fuldstændig hovedrystende.

Ikke desto mindre findes der partier, der skaber usikkerhed om hele områdets fremtid – og dermed også om tennisklubbens fremtid. For tennisklubber hører til i byzoner, er det bestemt ovenfra, så tennisklubben kan altså ikke »bare« flyttes, hvis der ellers skulle være nogen, der synes, at det er en god idé!

Konservative har i lang tid skabt stor usikkerhed omkring klubbens og hele områdets fremtid. Fremtrædende C-medlemmer taler om, at hele området burde bebygges, og samtidig foreslår Kenneth Gøtterup, at den beslutning først skal træffes efter valget senere i år. Nu skal man jo ikke være raketforsker for at få den mistanke, at hr. Gøtterup udmærket ved, at beslutningen om at bebygge hele engvejsarealet næppe bør tages op til et valg – men snarere lige efter.

Derfor er det afgørende, at fremtiden for Dragør Tennis netop skal sikres nu inden valget og ikke lade dem blive hængende i den usikkerhed, der har hængt, som en sort sky over klubben i så lang tid. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Venstres ønske er derfor, at tennisklubben får forlænget deres kontrakt, så de i en lang årrække fremover ikke skal bekymre sig om deres fremtid og leve i frygt for helt at skulle lukke.

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre

Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget