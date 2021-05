Nyt fra Dragør Tennis:

Tennissportens Dag

Lørdag den 8. maj åbner tennisklubber over hele landet dørene for de interesserede, som kunne have lyst til at prøve kræfter med sporten.

Tennissportens Dag er en form for landsdækkende åbent hus-arrangement i klubberne, og Dragør Tennis er også med – kl. 11–13 kan man nemlig møde op på anlægget på Engvej, låne en ketsjer og helt gratis at prøve kræfter med spillet.