Tennistalent og hyggebold

Tre uger i sommeren inviterede Dragør Tennis børn i alle aldre og på alle niveauer til en sjov uge med tennis og nye kammerater. Vi talte med tennischefen for at høre, hvorfor han bruger sin sommer på det

Tre gange i løbet af sommeren har det været muligt for børn at komme på tenniscamp hos tennisklubben på Engvej – nemlig i den første, den anden og den sidste uge af sommerferien.

»Vi spiller mandag til torsdag fra kl. 10 til 15. Børnene skal have madpakke med, men jeg sørger for alt, der hedder træning, baner og bolde,« forklarede tennischef i Dragør Tennis Søren Bäcklund til Dragør Nyt, inden den sidste camp var afsluttet.

Spillere fra Aalborg

Det var primært Dragør-børn, der var tilmeldt, men faktisk kunne alle – både medlemmer og ikke-medlemmer tilmelde sig:

»Det kan være børn, der elsker tennis og normalt træner hos mig, men det kan også være nogen, der ikke har prøvet tennis før. Det er en god måde at komme ind i tennissporten på, lære hvad det går ud på, hvordan man spiller og træner, og få lært de grundlæggende ting og regler. Vi har også børn udefra, der er på besøg hos venner eller familie. Jeg har haft børn, der normalt spiller i Aalborg Tennis, men som er her på besøg og gerne vil træne med os. På den måde kan jeg give dem god træning, fordi vi har trænere, der kan tage sig af turneringsspillere også,« forklarede Søren Bäcklund.

Børnene var mellem 5 og 18 år, men det var primært de 5–15-årige, som havde tilmeldt sig. Og Dragør Tennisklub havde sørget for at tilpasse træningen til den enkelte.

»De bliver delt ind i niveauer, så der er noget for dem, der gerne vil hygge sig, og for dem, der er lidt mere konkurrencemindede. Jeg tilpasser det efter børnenes niveauer, forventninger og behov. De små femårige spiller på U/10-baner, som er tilpasset deres niveau og alder. Vi har specielle bolde, som de kan spille med, så de også kan få succes med at slå bolden over nettet. Det er vigtigt, at de har en god oplevelse, og at de kan fortælle deres forældre, at de har haft en god dag, når de bliver hentet,« fortalte tennischefen.

(Artiklen fortætter efter billedet.)

Træningen tilpasses den enkelte deltager. Foto: TorbenStender.

Alle var velkomne

Det er lidt forskelligt hvor mange, der deltog i løjerne i de enkelte uger. I den første uge var der 50 deltagere, mens der i den anden uge var 25 tilmeldte. Og i den sidste uge toppede antallet af deltagere med hele 70 børn.

Søren Bäcklund elsker at se, hvordan børnene vokser med tennissporten. Derfor giver det mening for ham at bruge tre uger af sommeren på det.

»Først og fremmest vil jeg gerne give dem en god oplevelse med tennis. Det er vigtigt, at de føler, at Dragør Tennis er et godt sted at være, og at vi har nok trænere til at tage sig af dem. Jeg vil også gerne sikre, at forældrene føler sig trygge ved at sende deres børn af sted. Når børnene bliver hentet, skal de have lært noget nyt, have haft det sjovt, og måske have fået nogle nye kammerater. Det er vigtigt, at de har haft en fantastisk tid ved tennis,« lød det.

Samtidig er det vigtigt for ham, at tennis ikke kun er for eliten.

»Jeg vil gerne understrege, at alle er velkomne. Jeg vælger ikke nogen fra, og vi sørger for, at alle børn bliver mødt med åbne arme, uanset hvem de er. Om de kommer alene eller i en gruppe, så bliver de mødt på den mest kærlige måde. Det er det vigtigste for mig,« understregede Søren Bäcklund.