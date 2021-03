Tessa på besøg i Dragør

Rapstjernen Tessa deltog i forrige uge i virtuelt foredrag for udskolingstrinet i Dragør Kommune

Grundet coronaen har Dragørs skoler indført virtuel undervisning for udskolingen, 7.–9. klasse. Det kan dog godt blive lidt kedeligt, så Dragør Ungdomsskole har arrangeret aktiviteter som en del af nødundervisningen. Arrangementerne supplerer lærerne med at lette arbejdet med at engagere eleverne online hver dag – herunder virtuelle fredagsforedrag med spændende gæsteoplægsholdere, som eleverne sidder derhjemme og lytter med til.

Fredagsindslagene har været både faglige og personlige og har givet ny viden og stof til eftertanke. Og inden dette referat skrives, har eleverne blandt andre mødt Silas Holst, Sebastian Klein, Simon Kvamm og you-tuberne Mika og Jasmin.

Foredragene varer knap en time, og hver gang får eleverne mulighed for at interagere med gæsten ved at sende en sms med et eller flere spørgsmål. Og lærerne har, så eleverne inddrages mest muligt, sat god tid af til både spørgsmål og svar.

Tessas pressebillede.

Nutidig rapstjerne

Fredag eftermiddag den 26. februar havde Dragørs udskoling virtuelt besøg af en af nutidens største danske stjerner, nemlig den unge rapper Tessa, som slog igennem i 2019 og har taget Danmarks ungdom med storm.

I foråret 2019 lagde Tessa sin første »freestyle« på Instagram. Siden har hun lavet musik med Karen Mukupa og Suspekt. Hun har vundet adskillige priser i 2020 – blandt andet The Voice-prisen, Årets forbillede og Årets nye navn.

På Store Magleby Skole blev Tessa spottet af en 4.-klasse, der havde frikvarter, da hun gik gennem skolegården, og straks var gården fuld af hvinende fans. Tessa vinkede tålmodigt ud ad vinduerne i multisalen, mens eleverne skiftedes til at trykke næserne flade mod ruden. Enkelte var så begejstrede for at se deres idol i virkeligheden, at tårerne trillede.

Stjernespækket fredag

Fredag den 26. februar var en stjernespækket en af slagsen, idet både Sebastian Klein og Tessa lagde vejen forbi multisalen på Store Magleby Skole, hvor det hele optages. Sebastian Klein har tidligere holdt foredrag for de unge om verdens farligste dyr, og han returnerede denne gang med et foredrag til eleverne på mellemtrinnet om evolution.

Efter Sebastian Klein ankom Tessa for at holde foredrag om sin korte, men eksplosive karriere i dansk musik.

Inden Tessa blev opdaget, gjorde hun rent for et privat rengøringsfirma. Her mimede hun til amerikanske rappere som Nicki Minaj og lagde videoerne på Instagram. Hendes venner synes, det var kikset og pinligt, som hun selv beskriver det. Men hun blev ved, og hun sendte videoerne til produceren Jesper Livid, der selv havde stor succes i rapgruppen Kaliber for knap ti år siden. Han inviterede hende med på sit unge talenthold, Urban Girls, som han underviste sammen med Karen Mukupa. Men Tessa var ikke med, da holdet holdt deres afsluttende koncert – hun stod nemlig på Roskilde Festival og holdt sin første koncert nogensinde.

Tessa besøgte Dragørs unge med et budskab om, at de skal tro på sig selv og – med Tessas egne ord – ikke give en fuck for, hvad andre tænker. Hun fortalte om sin egen vej igennem en svær folkeskoletid og til toppen af dansk musik.

»For nogle kan det være rigtig svært at sige ja, jeg er den bedste – hvad vil du sige til det? Det er noget, rigtig mange mennesker skal øve sig på, og det er også noget, jeg har skullet øve mig på, så på den måde er min musik ret personlig,« siger hun i foredraget.

Den svære skoletid

Det var måske paradoksalt, at et foredrag i skoletiden indeholdt budskaber såsom »Bare rolig, en dag slutter folkeskolen«. Men for Tessa var folkeskoletiden ikke nogen dans på roser. »Folkeskolen er en bitch. Man har sin sværeste tid i folkeskolen: starten af puberteten, sin første forelskelse, sin første menstruation, sin første bums, første gang du farver dit hår grønt. Og du har hele folkeskolen til at vurdere alle de fejl, du laver. Du kan ikke bare sige, nu bliver jeg lige hjemme i 14 dage, for det var ikke så smart.«

Den unge rapper fortæller, at hun allerede som barn var ambitiøs og ville være enten læge eller advokat. Men hun kunne ikke følge med i undervisningen. »Jeg kunne bare ikke følge med. Og det, synes jeg, var pinligt. Så jeg gik og lavede alt muligt ballade for at trække opmærksomheden fra, at jeg ikke kunne følge med,« siger Tessa.

Under skolekomedien i 6. klasse sang hun kor og syntes selv, at det lød fantastisk. Men venner og familie grinede og bad hende om, aldrig at synge igen. Godt, du ikke skal være musiker, havde hendes mor sagt.

Tessa tager en selfie med Stine Lincoln fra Store Magleby Skole.

Et ungt sprog

Det var heldigt for Tessa, at hun ikke lyttede til de andre dengang, og hvis der er noget, der er vigtigt for hende at få frem under foredraget, så er det, at man skal lytte til og tro på sig selv. Og dette budskab var det ikke kun de unge, der satte pris på at høre. Også Stine Lincoln, der er inklusionspædagog på Store Magleby Skole, udmelder, at hun ikke var blevet mindre fan af at have lyttet til foredraget med Tessa.

»Hun (Tessa, red.) taler i et sprog, der er fremmed for den danske folkeskole, men det er et sprog, de unge forstår. Jeg synes, det var et yderst inspirerende oplæg, så jeg er kun blevet mere fan,« lyder det fra den begejstrede pædagog, som også mener, at Tessas tekster og succes har megen information at give til tidens unge: »Det er information, mange unge har brug for. Det er min erfaring efter flere år på Børnetelefonen. Nogle unge, og flere end vi tror, har svært ved at navigere i nutidens samfund. Muligheden for at træde forkert er stor, og de er særligt bange for at blive udstillede,« siger Stine Lincoln, som i ægte Tessa-sprog tilføjer: »Fuck hvad andre tænker, siger og gør. Du skal gøre, hvad der gør dig glad.«

Og netop det med at stå ved sig selv er noget, som Tessa gerne vil slå et slag for.

»Andres meninger er fuldstændig lige meget. Du har ret til at have din mening. Men jeg har også ret til at være ligeglad med din mening,« siger Tessa blandt andet i foredraget. Og selvom det ikke er et sprog, der normalt anvendes ved katederet i skolen, så talte hun ind i evigtgyldige dilemmaer i et teenageliv – om at finde sig selv og om ikke at passe ind.

»Dem, der passer ind i kasserne, de skal bare have det skønt derinde. Men dem, der ikke passer ind i kasserne, de skal have det skønt uden for kasserne! Og de skal have lov til at danne deres egen kasse, om den er stjerneformet eller rund! Det skal de selv have lov at bestemme. Det er deres liv. Man kan ikke gå rundt og fortryde alting i sit liv. Man skal tro på sig selv. Og det gør man ved at forme sin egen kasse ... skabe sin egen verden,« siger rapstjernen.

Plads og ligestilling til alle

Tessa holdt i januar årets nytårstale på Deadline, hvor hun talte om både ligestilling og de unges digitale liv på sociale medier.

Med raptekster såsom Rollerne er vendt rundt, Barbie rykker Ken rundt, nu du kun i centrum, når jeg sætter mig på den mund har Tessa indtaget en markant plads blandt feminister. Hun er taknemmelig for, at Jesper Livid skabte et talenthold, der kunne få flere kvinder frem på den danske rapscene, og hun efterlyser, at der bliver gjort endnu bedre plads til dem – for der er plads til flere, mener hun.

»Vi bliver hele tiden sammenlignet. Det har vi gjort med kvinder altid! Også selvom vi overhovedet ikke ligner hinanden. Det, synes jeg, er noget vås! Jeg kan være en rapdronning, og hun kan være en rapdronning. Og vi har hvert vores kongerige. Jeg stjæler ikke hendes shine, og hun stjæler ikke mit shine. Vi har hvert vores shine! Det synes jeg, man skal prøve at anerkende lidt bedre,« lyder det forklarende fra Tessa.

Selvom restriktionerne betød, at det var sparsomt med publikum i salen, så blev Tessa sendt hjem med stående applaus. Det var ikke alle skolelærere og -ledere, der kendte den unge stjerne for andet end provokerende og grænseoverskridende tekster, som man skruer væk fra på bilradioen. Men begejstringen var alligevel stor, da den unge, livskloge kvinde havde sagt dagens sidste ord: »Jeg tror på, at den unge generation har så meget mere at byde på, end der bliver forventet af dem. I kan så meget mere, og I skal bare vide, at jeg tror på jer. Så fuck de andre!«