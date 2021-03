Nyt fra Dragør Tennis:

Tidlig åbning af baner

Efter en kæmpe indsats fik de frivillige i Dragør Tennis i starten af denne måned klargjort to grusbaner i klubben. Det betyder, at juniortræningen, som ellers har været sat på pause under coronanedlukningen, igen er i gang.

På de kolde dage trænes med jakker og skiundertøj, men for børnene, som har manglet aktiviteter og sociale kontakter i månedsvis, er det bare skønt at komme på grus, så der er store smil overalt, lyder det fra Lasse Lyngbo fra Dragør Tennis.

Det er helt ekstraordinært, at man åbner for grusbaner så tidligt på sæsonen. Det kan kun lade sig gøre, fordi klubbens nyeste baner har et lidt anderledes underlag, end de ældre baner. Men alligevel må de frivillige i klubben dagligt holde øje med banerne og udbedre skader, når det har regnet, eller når der har været nattefrost.

I de kommende uger, hvor nattefrosten forhåbentligt slipper taget i landet, håber man at kunne åbne yderligere to baner foruden klubbens U/10-baner, hvor de yngste spiller.

I vintersæsonen træner Dragør Tennis normalt på forskellige adresser i kommunen: Hollænderhallen, Kongelundshallen, Pro Workout og gymnastiksalen på Nordstrandskolen tages alle i brug, da klubben ikke har fået mulighed for at bygge en rigtig tennishal.

Udendørstræningen starter normalt i slutningen af april, hvor klubben på Engvej åbner – og alle glæder sig til endelig at kunne træne samlet på egen adresse.