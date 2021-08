Tidsrejsen genopstår

Dele af midlerne fra kultur- og eventpuljen vil blandt andet blive brugt til at pynte »Farfars« og »Sofies« hus på Strandstræde og Nørregade, og der vil blive opsat en mindre scene, hvor man for eksempel vil kunne høre koncerter. Desuden vil appen Jul i Dragør vil blive opdateret, således at de mange besøgende kan finde rundt i byen og til dens aktiviteter.

De planlagte aktiviteter og udstillinger strækker sig foreløbigt fra første adventsweekend og frem til og med den 24. december.

TM