Tidsrejsen på Dragør Museum

Sammen med Danmarks Radio og Dragør Kommune præsenterer Museum Amager en julekalenderudstilling

Danmarks Radio og makkerparret »Stumper og Stykker« har designet en særudstilling til Dragør Museum. Anledningen er, at julekalenderen »Tidrejsen« i år genudsendes på DR1.

Flotte scenografiske kulisser skaber sammen med kendte rekvisitter universet fra Tidsrejsen. I museets stueetage står blandt andet »gyroen« sammen med kostumer og nogle af agenternes vigtigste ting.

Særligt to stole fra serien vækker opsigt – og så må de endda benyttes. Gæsterne har her lov til at sætte sig, tage selfies og leve sig ind i det finurlige kalenderuniverset.

Tidsrejsen blev optaget i Dragør, og flere af byens bygninger indgår i serien. På udstillingen står også DR’s model over Dragør, »dioramaet«, så interesserede kan orientere sig. På museets førstesal er der ved hjælp af lyd, lys og videoprojektorer skabt et oplevelsesrum – en unik tidsrejseoplevelse, hvor gyroen begynder at virke, og tiden står stille.

Udstillingen, der åbnede i lørdags samtidig med Dragør Julemarked, har åbent tirsdag til søndag fra kl. 13 til kl. 17 helt frem til onsdag den 22. december.