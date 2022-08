Tilmeldingsrekord i ungdomsskolen

Hvis man er nysgerrig på, hvad der trender blandt de unge i kommunen, kan man blot kaste et blik på ventelisterne i Dragør Ungdomsskole. Tilmeldingen har været åben i godt en uge – og ungdomsskolen må allerede nu melde udsolgt på flere hold.

Martin Sleimann, der er programansvarlig i ungdomsskolen, kalder det en flyvende start. »Allerede nu er der næsten lige så mange tilmeldinger, som vi fik hele efteråret i 2019, og vi har kun lige slået dørene op,« fortæller han – og tilføjer, at ungdomsskolen prøver så vidt muligt at gøre plads til flere elever på de fyldte hold eller at oprette et ekstra, hvor ventelisten er længst.

Det er hold såsom »Movie Night« i Dragør Bio og bolsjeværkstedet i Louises Køkken, der har de absolut længste ventelister. Men også rollespilsholdet i Tårnby og Escape-turen til Flakfortet blev fyldt på rekordtid, og på holdet »scor fritidsjobbet« er deltagerantallet blevet sat op for at følge med efterspørgslen.