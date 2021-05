To sejre i tre løb

Det så rigtig godt ud for Braden Eves, der stadig holdt fast i føringen, da løbet gik ind i slutfasen. Cirka et sekund bag ham lå Rasmussen, der blev hårdt presset af Gold.

Med seks omgange tilbage sætter Enaam Ahmeds bil ud, og det giver gult flag over hele banen. Eves’ forspring til Rasmussen og Gold er nu blot en billængde – så da løbet bliver sat i gang med fire omgange tilbage, var det helt åbent.

Eves kæmpede for at ryste Christian Rasmussen af, men danskeren klistrede sig fast bag Eves’ bil.

I læ af Eves satte Christian Rasmussen et angreb ind. Eves lukkede for inderbanen i første sving. Rasmussen pressede hårdt på på ydersiden, hvilket gav en fordel frem mod næste sving – og så kom overhalingen.

I sidste sving på sidste omgang satte Eves et desperat angreb ind på danskeren – men uden succes.

Christian Rasmussen kørte først over stregen til sin første sejr på Indianapolis Grand Prix-banen. Kun 0,0713 sekunder efter kom Braden Eves i mål, mens Reece Gold kørte over stregen som nummer tre. Artem Petrov, der inden løbet lå på en samlet 4.-plads i serien, blev nummer fem, mens Hunter McElrea måtte nøjes med en 10.-plads.

Christian Rasmussen og Braden Eves lå efter løbet helt lige i serien – hver med 124 point. Hunter McElrea holdt trods det kedelige resultat i løb fem fast i en samlet 3.-plads – hårdt presset af Artem Petrov og Reece Gold på de følgende pladser.

Mekaniske problemer

Startplaceringerne til løb seks blev sammensat efter næst-hurtigste omgangstid til fredagens kvalifikation. De tre forreste i løb fem var Gold, Eves og Rasmussen, der igen startede i front.

Det kolde vejr fik løbskommissærerne til at sende feltet ud i en ekstra opvarmningsomgang for at få varme i hjulene. Allerede her kom der mekaniske problemer med Christian Rasmussens JHDD-bil. Tandrørsproblemer sendte ham i pit, og danskeren måtte starte løbet et par omgange efter resten af feltet.

Efter starten fik Reece Gold igen problemer i første sving. I et forsøg på at forsvare sin førerposition fra et angreb fra Eves bremser han for sent. For at undgå et sammenstød kører Eves ud i nødsporet og mister et par pladser. Gold mister kontrollen over bilen og kører ud i græsset, hvor han snurrer rundt.

Kyffin Simpson, der startede som nummer fem, udnyttede balladen i front og snuppede førerpositionen.

Kort efter kom det gule flag, da Golds bil satte sig fast i det fugtige græs.

Allerede i første sving efter løbet blev genstartet, kørte både Artem Petrov og Braden Eves forbi Simpson, inden løbet nok en gang blev neutraliseret af endnu et gult flag efter en afkørsel længere ned i feltet.

Der kom lidt mere ro på, da løbet med 18 omgange tilbage atter sættes i gang.

Petrov holder sig foran holdkammeraten Eves og Simpson.

Reece Gold kæmper sig hurtigt tilbage igennem feltet og op på 4.-pladsen.

Der er ikke det store drama resten af løbet. Petrov vinder sæsonens første sejr foran Eves, Simpson og Gold.

Med 2.-pladsen her var Braden Eves atter alene i front i det samlede mesterskab.

Christian Rasmussen sluttede løbet som nummer ni – to omgange bag vinderen. Han nåede dog at vise, at de mekaniske problemer var fikset. Undervejs i løbet satte han hurtigste omgangstid og fik dermed et ekstra, vigtigt, mesterskabspoint.

Fantastisk start

Reece Gold havde de bedste kort på hånden, da han igen startede foran Eves og Rasmussen. Men som i de øvrige løb blev han hurtigt sat under hårdt pres.

I første sving forsøgte Braden Eves at overhale ham på ydersiden, og det gav plads til Christian Rasmussen, som kørte forbi dem begge.

Denne gang holdt Reece Gold og Eves bag sig, og han indledte jagten på danskeren. Men selvom Gold gjorde god figur, var det alligevel Christian Rasmussen, der for anden gang i løbet af weekenden kørte først i mål. Reece Gold blev toer foran Braden Eves, der kørte ind som treer.

Efter løbet var Christian Rasmussen tilfreds med det samlede resultat af weekendens strabadser.

»Det er enormt vigtigt at vinde to løb i denne weekend. Jeg vil vinde hvert et løb, så efter skuffelsen i det andet løb her i Indianapolis, var jeg meget opsat på at gøre det bedre i det tredje løb,« lyder hans udtalelse.

Selv på trods af de mekaniske problemer var Christian Rasmussen tilfreds med bilen: »I løb seks var der problemer med motoren. Det var galt med tændrørene, og det er en af de ting, der bare sker,« sagde den 20-årige dansker Christian Rasmussen og tilføjede som afslutning: »Jeg vidste, jeg havde det i mig. Bilen har rigtig god fart, så stor tak til teamet. Jeg er rigtig glad for weekendens resultater – og glæder mig allerede til den næste løbsweekend.«