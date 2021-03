Toiletforhold langs Amarminoen

Der har i den seneste tid floreret en del historier om, at brugere af Amarminoen skulle være årsag til, at man flere steder i Dragørs kystnære natur har været plaget af fækalier fra mennesker.

Det har nu medført, at der i slutningen af den netop forgange uge er blevet opsat en række skilte langs vandreruten. Skiltene henviser til toiletfaciliteter, der er tilgængelige for offentligheden (med en enkelt undtagelse p.t.), fortælles det fra Dragør Kommune til Dragør Nyt.

Det drejer sig om følgende steder:

Ved Kongelunden har man placeret et skilt, hvor stien krydser Kalvebodvej. Det henviser til toiletterne på Kongelundsfortet.

Hvor Amarminoen passerer Café Sylten, har man opsat et skilt, der henviser til toiletterne ved caféen.

Ved Gabriel Jensens Ferieudflugters ferielejr for enden af Batterivej – i umiddelbar nærhed af såvel Gåserepublikken som Drag-ør Søbad og Mormorstranden – er der offentlige toiletter, som der henvises til med skilt. Toiletterne her er dog p.t. ikke åbne, da de er vintersikrede for at forebygge frostsprængninger.

Ved Prins Knuds Dæmning henvises der via skiltning til toilettet ved buslommen samt til handicaptoilettet på den nye havn.

Amarminoen er blevet en stor succes, der selv på kolde dage frekventeres af mange på vandretur. Og med start eller slut i Dragør – alt efter temperament – er det positivt både for brugerne af ruten, den lokale befolkning samt for handelslivet i byen, at der er faciliteter til rådighed – også på det sanitære område.