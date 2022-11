Topposter nybesat i udvalg

Torsdag den 27. oktober skulle Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutte ny besætning af udvalgets topposter.

Her besluttede et enigt udvalg, at det fremover er Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), der skal sidde for bordenden. Han overtager posten fra Socialdemokratiets Lisbeth Dam Larsen. Samtidig blev Konservatives Trine Søe valgt som ny næstformand.

Med den nye formand har partiet Venstre nu formandsposten i to udvalg, idet Helle Barth er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Socialdemokratiet har fortsat formandsposten i Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget. Her er Ole H. Hansen vikarierende formand, indtil Nicolaj Bertel Riber vender tilbage fra orlov.

TM