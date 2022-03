Trafikken på Englandsvej

Det nye erhvervsområde Kirstinehøj III kan komme til at påvirke trafikken til og fra Dragør

Dragør Kommunes Økonomiudvalg besluttede onsdag den 23. februar at afgive et høringssvar i forbindelse med Tårnby Kommunes forslag til en lokalplan, der gør det muligt at etablere et nyt industri- og erhvervsområdet mellem Tømmerupvej og lufthavnsarealet, der kaldes Kirstinehøj III.

Mere trafik

De otte matrikler i Kirstinehøj III forventes at blive bebygget med 113.000 etagekvadratmeter, og det giver mere trafik i området.

Tårnby Kommune har fået udarbejdet en trafikanalyse med ønsket om at gøre Tømmerup mere fredelig ved at reducere trafikmængden.

Der blev sidste år foretaget målinger af trafikken i området, der blandt andet viste, at der dagligt kører ca. 12.000 biler ad Englandsvej mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj og ca. 15.500 biler fra Kirstinehøj og videre mod nord ad Englandsvej. Og netop trafikken på Englandsvej og kapaciteten af lysreguleringerne har interesse for borgere – og ikke mindst pendlere – i

Dragør.

Sweco beregner i analysen sig frem til, at det nye erhvervsområde vil generere yderligere ca. 4.645 køretøjer – hvoraf der vil være ca. 450 køretøjer til eller fra Kirstinehøj III i morgenspidsstimerne og ca. 550 køretøjer i eftermiddagsspidstimerne.

Tårnby Kommune har en række forslag til mulige løsninger. For at mindste trafikken i Tømmerup skal der bygges en forbindelsesvej direkte mellem Kirstinehøj og Tømmerupvej, og Tårnby Kommune har som en af mulighederne bedt Sweco om at se på en løsning, hvor Tømmerupvej lukkes for gennemkørende trafik umiddelbart øst for Englandsvej.

Det blev dog ikke den løsning, Sweco anbefaler i trafikanalysen. Derimod anbefaler Sweco at give trafikken adgang fra det nye erhvervsområde til Englandsvej via en forlængelse af Kirstinehøj. Samtidigt etableres et ekstra spor, der giver trafikanter, der kører mod vest af Tømmerupvej, mulighed at komme på Kirstinehøj uden om det lyssignal, der skal etableres i krydset mellem Tømmerupvej og Kirstinehøj.

Samtidigt skal lysreguleringen mellem Englandsvej, Ugandavej og Kirstinehøj ombygges, så man undgår at de mange ekstra svingende biler kommer til at blokere for den trafik, der skal ligeud.