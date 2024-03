Trafiksikkerhed uden borgerinddragelse

Når der skal laves en ny plan for, hvordan byens veje bliver mere sikre, så skal borgerne ikke spørges om, hvad de synes.

Politikerne stod over for at vælge, hvad de helst ville have – mere trafiksikkerhed eller mere borgerinddragelse.

Det skete på et møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i februar, hvor det blev besluttet, at der ikke vil blive indledt en borgerhøringsproces i forbindelse med udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan for 2024.

Trafiksikkerhedsplanen fra 2016 står over for en nødvendig opdatering, og administrationen fremlagde i den forbindelse to mulige veje frem:

Det ene forslag omfattede elektronisk borgerinddragelse til en anslået pris af 250.000 kr., mens det andet forslag foreslog en ren teknisk opdatering for 160.000 kr.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre valgte at lave den tekniske opdatering uden borgerinddragelse, mens liste T og Sydamagerlisten stemte for at inddrage borgene.

Først var forslaget om at lave en formel borgerinddragelsesproces til afstemning, og bagefter kom det billigere forslag til afstemning. Her stemte Sydamagerlisten dog blankt og ikke imod.

De 160.000 kr. til at lave den opdaterede trafikplan bliver finansieret gennem puljen til trafikdæmpende foranstaltninger i 2024.

Med udvalgets beslutning er der altså 90.000 kr. mere, end der ellers kunne have været til forbedring af vejene i år.

RMP