Tredje uge med corona-(s)tilstand

Den fortsatte nedlukning af Danmark sætter sit præg på dagliglivet i Dragør. Men ud over at huske at holde afstand er det også vigtigt at huske at støtte op om det lokale erhvervsliv – så de også er her på den anden side af coronakrisen

Af Birgit Buddegård

Coronakrise eller ej – foråret er over os, og mens man i Japan fejrer, når kirsebærtræerne springer ud i lyserødt, holder Dragørs mange mirabeller deres egen fest klædt helt i hvidt. På havnen er bådfolket i gang med at klargøre bådene til sommersæsonen – der skures og skrubbes. Gæssene samles i store flokke på markerne – de står helt tæt og har ikke hørt myn-dighedernes anvisninger om at holde afstand.

Både dyr og mennesker nyder forårssolen, og lørdag middag så Dragør da også – hvis man så bort fra de lukkede butikker og restauranter – ud som på en hvilken som helst forårsdag. Der var fyldt på parkeringspladserne på Vestgrønningen og havnen – måske havde det gode vejr også trukket mange gæster til – der var i hvert fald en strøm af biler og cykler mod Dragør på Kirkevej. Og mange stod tæt på Neels Torv for at spise is.

I Store Magleby havde mange stillet sig ved hegnet til lufthavnen for at betragte alle de parkerede fly, der står på startbanerne med tildækkede motorer. Også i Søvang var der fyldt med biler på Søvej, hvor man gerne ville gå tur på stranden og engen ved Søvangbugten.

Men det er vigtigt at holde afstand, hvis smitten skal begrænses – og borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, siger, at han er opmærksom på især situationen med mange mennesker på Kongevejen. Kommunen har opsat plakater med info på Kongevejen, men det er åbenbart svært for folk at læse dem, konstaterer borgmesteren, der henstiller, at folk overholder myndighedernes anbefalinger. Københavns Politi oplyser, at de kører rundt i politikredsen for at sikre, at folk ikke samles flere, end tilladt – og at de holder afstand.

Regeringens tiltag

Regeringen har forlænget nedlukningen af Danmark til og med 2. påskedag, den 13. april. Mandag den 30. marts holdt statsminister Mette Frederiksen atter pressemøde. Her var meldingen, at det er lykkedes med at forsinke smittespredningen ved de mange tiltag, myndighederne har gjort.

»Det giver grund til forsigtig optimisme,« lød det fra statsministeren, der også konstaterede, at virus fortsat er her – epidemien har endnu ikke toppet – men fortsætter borgerne med at følge myndighedernes anvisninger, blandt andet om at holde afstand og hygiejne, er der håb om, at Danmark langsomt og i etaper kan begynde at lukke op igen efter påske, hvis udviklingen i tallene for antal smittede og indlagte forbliver stabil.

»Men I skal holde ud,« lød det fra både statsministeren, sundhedsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen, der alle understregede, at borgerne skal holde fast i de gode vaner for at undgå smittespredning. »For lykkes vi ikke med det, vil der i stedet for åbning komme yderligere stramninger,« lød det fra Mette Frederiksen.

Rigspolitichef Thorkild Fogde glædede sig over, at borgerne havde taget myndighedernes anvisninger til sig, men gjorde også opmærksom på, at politiet fortsat vil være til stede med råd og anvisninger for borgerne, men også med bødeblokken, såfremt der er nogen, der ikke forstår alvoren af tiltagene.

Dragør Kommune

På grund af nedlukningen af Danmark til efter påske er institutioner og kulturtilbud fortsat lukkede. Det er derfor også fortsat forbudt for pårørende at besøge Omsorgscenteret Enggården, med mindre det er strengt nødvendig – også selvom påsken står for døren. »Jeg glæder mig over, at der på nuværende tidspunkt fortsat ikke er borgere i hverken vores hjemmepleje eller på vores Omsorgscenteret Enggården, som er smittet med coronavirus,« lyder det fra borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Selv om dagligdagen er væsentlig forandret på for eksempel Enggården, er der også små lysglimt, som da politihestene tog en rundering og viste sig frem til stor glæde for beboerne. Et andet eksempel er, da Enggården i fredags havde arrangeret »musik i det fri« på græsset foran huset ved Strandjægervej, som flest beboere har udsigt til.

Også Klub Dragørs klub-telefon er et nyt og kreativt initiativ. Forældre og unge fra 7. klasse til og med de 18-årige kan ringe om, hvad som helst, hvis man har lyst til at tale med en klubmedarbejder. Det er et tilbud fra mandag til fredag klokken 13.30–17.30 – også i påsken.

Langt de fleste familier har fundet andre pasningsmuligheder af de yngste, men der er også mulighed for nødpasning. »Status hos os er, at alle, som har bedt om nødpasning, har fået det. Ingen er blevet afvist. Og vi har plads til flere. På nuværende tidspunkt, altså her i uge tre for nedlukningen, er der 13 børn fra 0–6-års-området og tre SFO-børn i nødpasning frem til påske.« beretter borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Regeringen, der er kommet med mange hjælpepakker til erhvervslivet, rækker også en hånd ud til kommunerne og har ophævet anlægsloftet. Dragør Nyt har spurgt borgmesteren om betydningen af dette for Dragør Kommune – og har modtaget nedenstående udtalelse: »Folketingets tiltag er som sådan et prisværdigt forsøg på at skaffe nødlidende virk-somheder ordrer i bogen. Det er noget, jeg støtter op om. Samtidigt er Dragørs økonomi dog skrøbelig, både på grund af ekstraordinære udgifter til det specialiserede handicapområde samt ældreområdet, men også den til stadighed voksende og urimelige udligningsordning. Lige nu er vi i gang med en budgetproces, der både omhandler vores driftsområde og vores anlægsområde. Når denne proces er overstået i slutningen af april, så kan der tages stilling til, om vi er i stand til at gøre brug af dette tiltag. Det skal dog siges, at Dragør igennem flere år har investeret en masse anlægsmidler i en ny svømmehal og renoveringer af vores sportsanlæg og skoler. Dette bidrager også til historien om, hvorfor der lige nu ikke er midler til de store tiltag på anlægsområdet.«

Genbrugspladsen og -dagrenovation

Genbrugspladsen har de første 14 dage af nedlukningen kun haft åbent for aflevering af erhvervsaffald – og ikke for borgernes private affald, genbrugsmaterialer og haveaffald. Den ordning har myndighederne nu genvurderet, efter at perioden for nedlukning blev forlænget til efter påske. Resultatet er, at genbrugspladsen i Dragør åbnede i tirsdag den 31. marts.

»Når haveaffaldet er samlet, og når du har ryddet op i gemmerne, er det jo vældig rart at kunne komme af med det på genbrugspladsen. Jeg tror, at der er mange borgere, der er glade for den beslutning. Selvfølgelig skal vi alle stadig være opmærksom på at holde afstand og vaske vores hænder grundigt,« siger Eik Dahl Bidstrup. Der vil maksimalt være adgang for ti køretøjer ad gangen på genbrugspladsen, og der kan derfor være en vis kø-dannelse.

(Artiklen fortsætter efter billedet)