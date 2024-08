Vi har modtaget:

Tricktyveri

Jeg mødte her til i dag til morgen, onsdag den 31. juli, en af vore ældre beboere her i Kålmarken – en af de beboerne, der på trods af sin høje alder hver dag går en tur ned til sundet og undervejs nyder vejret og taler med rigtig mange mennesker.

I dag var lidt anderledes. Hun var ked af det og havde det svært med at skulle tale om det, hun havde oplevet.

Dagen før, altså den 30. juli, var hun blevet ringet op af en person, der havde udgivet sig som vurderingsekspert. Hendes søn, som eksperten kendte ved navn, havde bedt denne ekspert lave en aftale med moderen om at tage ud og vurdere hendes smykker og ejendele!

Der blev telefonisk lavet en aftale, og kort tid efter stod der to mennesker ved indgangen; en mand og en kvinde. De præsenterede sig som eksperter i smykker og andet af værdi og kendte navnet på sønnen.

De blev lukket ind og fik smykkerne præsenteret. Efter et nøjere gennemsyn sagde de, at disse smykker var så svære at vurdere, at de havde behov for et nærmere gennemsyn.

Heldigt nok havde de tilfældigvis et udstyr ude i deres bil, der kunne give dem et mere korrekt billede af smykkernes værdi, og derfor fik de lov at tage smykkerne med ud til bilen, der holdt på parkeringspladsen tæt på – og på en eller anden måde fik de også kontantkortet med sig!

Beboeren så naturligvis ikke disse mennesker igen, og hun ser heller ikke sine smykker igen, da vurderingseksperterne i stedet for at bruge tid på at vurdere dem tog bilen og kørte væk.

Heldigvis blev kortet stoppet, så der er ingen økonomisk skade sket, men smykker af værdi og særlig stor affektionsværdi er borte. Politiet er naturligvis involveret, men hvad hjælper det?

Jeg skriver alene dette, fordi jeg er meget berørt af det skete, og jeg ved, at det kunne ske for mange andre.

Pas nu på, når der er nogen, der ringer med de bedste hensigter – selv om de kender navnene på jeres børn og børnebørn, så er det ikke altid, fordi de vil jer det bedste.

Med venlig hilsen

Arne Mosegaard