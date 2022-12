Tv-vært i sognegården

Onsdag den 4. januar kl. 19.30 kan man møde Lene Beier i Dragør Kirkes Sognegård.

Lene Beier er kendt som prisbelønnet og populær tv-vært, der er vært på række originale programmer, hvor hun kommer tæt på mennesker på en næsten grænseoverskridende måde.

Datingprogrammet »Landmand søger kærlighed«, der har kørt sæson efter sæson siden 2015, er nok det mest kendte. Her er det lykkedes at skabe en række møder for åben skærm, der har ført til parforhold.

Andre programmer er »Vi drukner i rod«, hvor mennesker viser deres afmagt overfor rodet, »Klar, parat, sy«, »Mit Livs Eventyr« og andre.

Der kan stilles mange interessante spørgsmål til udsendelserne: Hvordan laver man tv om sådanne emner, hvilke overvejelser må man gøre sig? Hvordan kommer man tæt på hinanden, uden at det bliver for grænseoverskridende?

Lene Beier vil forklare, hvordan man skaber et trygt og rart miljø, hvor mennesker kan mødes og blive mødt – og hvor vi alle sammen kan få en mulighed for at blive lidt klogere på os selv og hinanden.

Gratis – alle er velkomne.