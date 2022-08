Udbredelse af udeskoleprojekt

Ny podcast skal formidle Dragørs udeskoleprojekt til resten af landet

I 2021 igangsatte Dragør Kommune et stort udeskoleprojekt, hvor eleverne fra alle tre skoler skulle ud af klasseværelserne og modtage endnu mere undervisning uden for skolens mure.

Nu skal en ny podcast sørge for, at de mange gode erfaringer bliver delt med lærere og pædagoger i resten af landet.

Podcasten Det Store Klasselokale er tiltænkt fagfolk, der underviser børn og unge, men den er tilgængelig for alle, der er nysgerrige på, hvad Drag-ørs skoleelever render og laver i bybilledet midt i skoletiden.

I de første episoder møder lytteren blandt andet centerchef Rasmus Johnsen, der fortæller om de politiske visioner for udeskolen, samt borgmester Kenneth Gøtterup, der fortæller om sin egen skoletid i Dragør, og får opskriften på en måde at gøre skolen endnu mere relevant og levende for de kommende generationer.

Mathilde Brandstrup og Camilla Lærkesen fra Dragør Ungdomsskole er værter og producenter på serien, som også får besøg af en række forskere og eksperter, der indvier lytteren i de nyeste undersøgelser af trivsel og læring i skolen.