Omsorgscenteret Enggården, der hidtil har undgået smitte med covid-19, er nu ramt af flere tilfælde. Foto: TorbenStender.

Udbrud af corona-smitte på Enggården

Netop som alle beboere, der ønskede det, havde fået første stik mod covid-19, oplever Omsorgscenteret Enggården de første smittede beboere

Af Birgit Buddegård

Omsorgscenteret Enggården, der hidtil har undgået smitte med covid-19 blandt beboere, blev blot ti dage efter, at de beboere, der ønskede det, fik det første stik mod covid-19, ramt af et smitteudbrud. Seks beboere og syv ansatte er således (mandag den 18. januar) testet positiv for covid-19.

At smitteudbruddet kommer, selvom første vaccination er givet, er der ifølge Sundhedsstyrelsen en god grund til. Herfra lyder det, at mange – men ikke alle – vil opnå nogen grad af beskyttelse mod covid-19 allerede efter den første dosis, men dog først efter et par uger. Derfor kan smitten have udviklet sig i dagene efter, vaccinationerne blev udført. Sundhedsmyndighederne oplyser, at den fulde effekt af vaccinationen først indfinder sig én uge efter anden vaccination.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, oplyser på Facebook, at anden dosis af vaccinen mod covid-19 vil blive givet til beboerne på Enggården fredag den 29. januar.

Chefkonsulent i Dragør Kommune, Toini S. Floris, oplyser, at det ikke vides, hvordan smitten er opstået på Enggården. Hun oplyser endvidere, at efter de seneste oplysninger søndag var de positivtestede symptomfri.

Midlertidige besøgsrestriktioner

Som følge af smitteudbruddet har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et midlertidigt besøgspåbud, der gælder indendørs fællesarealer – herunder servicearealer – og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, der ligger på plejehjemmets områder. Undtaget er besøg i kritiske situationer samt besøg af nærmeste pårørende.

Det er ledelsen på Enggården, der i det konkrete tilfælde afgør, om og hvordan besøg kan finde sted.

Til TV 2 Lorry siger centerleder Ole Andersen, at smitteudbruddet med al tydelighed understreger vigtigheden af at opretholde coronarestriktionerne med værnemidler og afstand.

Næste målgruppe for vaccinationer

Borgere, som er over 65 år, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem, er næste målgruppe for vaccination mod covid-19.

Toini S. Floris siger til Dragør Nyt, at Dragør Kommune har haft kontakt til de pågældende borgere, og de vil modtage invitation til vaccination fra Region Hovedstaden – enten i e-Boks eller i postkassen. Borgerne skal herefter selv bestille tid til begge vaccinationer, der kommer til at foregå på et af de regionale vaccinationscentre.

Hvornår, borgerne inviteres til vaccination, kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed – Pfizer/BioNTech har meddelt, at de ikke kan levere det forventede antal vacciner til Danmark i indeværende uge – og om Sundhedsstyrelsens plan for vaccinationer holder, er således uvist.

Yderligere info: Se annonce fra Dragør Kommune på side 6 her i avisen eller dragoer.dk samt coronasmitte.dk