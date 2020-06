Uddeling af donation

Besøgstjenesten ved Dragørs Aktivitetshus har uddelt blomster og chokolade til 22 borgere i Dragør – og det forlyder, at alle modtagere blev meget glade, overraskede og utrolig taknemmelige.

Besøgstjenesten vil gerne herigennem takke løbeklubben Dragør Gazellerne for den fine donation, som gjorde det muligt for dem at glæde nogle borgere i Dragør i denne svære tid.