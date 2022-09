Uddeling fra Kultur- og Eventpuljen

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) i Dragør Kommune besluttede torsdag den 8. september hvem, der skulle modtage midler fra årets sidste uddeling fra puljen.

Kultur- og Eventpuljen udgjorde i år i alt 169.637 kr. Af det beløb blev 139.414 kr. fordelt ved de to første ansøgningsrunder, som havde deadline den 1. februar og 1. maj. Den resterende del af puljen, der kunne fordeles i denne ansøgningsrunde, udgjorde således 30.223 kr.

Jazz og biblioteksprojekt

Ved deadline for ansøgningsfristen mandag den 1. august havde kommunens forvaltning modtaget to ansøgninger, der sammenlagt har søgt om 56.430 kr.

Den svenske jazzbassist Jesper Nordberg, der i begyndelsen af november 2021 gav koncert på Biblioteket i Hollænderhallen, og som i maj måned i år spillede i Dragør Svømmehal, søgte om 21.430 kr. til at arrangere tre koncerter under titlen »Jazz for alle« forskellige steder i Dragør.

Jesper Nordberg skriver i ansøgningen, at han fik idéen til arrangementerne, da han ved sin koncert på biblioteket blev bedt om at spille i det åbne biblioteksrum. Ud over publikumet til koncerten havde der også været legende børn, folkeskoleelever og andre besøgende på biblioteket, som derved fik mulighed for at opleve musik, de nok ellers ikke havde hørt.

Formålet med »Jazz for alle« er at placere koncerten, hvor folk er, og dermed give en større gruppe mennesker mulighed for at opleve noget nyt.

BFKU gav 10.000 kr. til projektet.

Dragør Bibliotekerne søgte om 35.000 kr. til deres projekt »De som overtager« – en forlængelse af bibliotekets verdensmåls-certificering, der skal sætte fokus på hvilken verden, man giver videre til fremtidige generationer.

Projektet er bygget op omkring en fotoudstilling og litterære udstillinger samt arrangementer, der forholder sig til emnet. Og derudover laves der til tilbud til udskolingseleverne i Dragørs folkeskoler.

BFKU tømte puljen og gav 20.233 kr. til bibliotekernes projekt.

