Uddeling fra Kultur- og Eventpuljen

Der har i løbet af året ikke været samme antal ansøgere til Dragør Kommunes Kultur- og Eventpuljen. Støttepuljen er i 2020 på 164.740 kr.

Årets første uddeling, der skulle have fundet sted i marts måned, blev aflyst, da kommunalbestyrelsen på daværende tidspunkt stod over for en stor sparerrunde – og her blev midlerne fra Event- og Kulturpuljen sat i spil.

Da uddelingen endelig skulle finde sted i juni måned, havde covid-19-pandemien lukket store dele af landets aktiviteter ned. Flere foreninger trak derfor deres ansøgninger tilbage, og der var ikke mange nye projekter, der kunne støttes. Faktisk havde den ellers så populære pulje kun haft otte ansøgninger til de to ansøgningsrunder – og af dem blev de tre trukket tilbage, da arrangementerne enten blev aflyst eller udskudt. Til sammenligning var der året før hele 17 ansøgere til støttemidlerne.

De få ansøgere ved de normale ansøgningsrunder var medvirkende til, at der i Kultur- og Eventpuljen resterede knap 120.000 kr. Netop derfor besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU), at der skulle laves endnu en ansøgningsrunde. Deadline for indlevering af ansøgninger lå midt i oktober – og selve beslutningen om uddeling af støttemidler fra ansøgningsrunde blev behandlet på BFKU’s novembermøde.

To ansøgere

Et resultat på blot to ansøgere giver udvalget et klart bevis på, at coronavirussen ikke har sluppet sit tag i landet. Mange af de traditionelle arrangementer, som plejer at finde sted omkring jul, er, ligesom forårets blev, blevet aflyst.

Et af de normale julearrangementer, der ikke er aflyst, er Dragørkorets optræden på Neels Torv i december. Koret ansøgte om 2.414 kr. i støtte til arrangementer – som BFKU bevilligede.

Kongelundens Outdoorforening ansøgte om 21.000 kr. til afholdelse af foreningsweekender, hvortil der blandt andet skulle indkøbes diverse udstyr. BFKU ønskede ikke at give støtte til indkøb af soveposer og liggeunderlag og bevilligede derfor kun 10.000 kr. af det ansøgte beløb til foreningen.

Lisbeth Dam Larsen (A), der er formand for BFKU, fortæller, at der endnu ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med de 97.000 kr., som endnu ikke er uddelt.

TM