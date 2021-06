Nyt fra Dragør Boldklub:

Ude af pokalturneringen

Med et 2–1-nederlag blev Kløvermarkens Forenede Boldklubber endestationen for Dragør Boldklubs pokaleventyr

Onsdag aften i sidste uge var Dragør Boldklub (DB) på Kløvermarken, hvor tredje runde af DBU Sydbank pokalturnering skulle spilles.

Modstanderen var en god bekendt, nemlig Kløvermarkens Forenede Boldklubber (KFB). De to mandskaber har de senere år kæmpet mange jævnbyrdige opgør på godt og ondt.

I år spiller KFB i serie 2 – altså to rækker under DB. Men det forhindrede ikke KFB i at gå sejrrigt ud af kampen – og videre i »pokalen«.

På trods af at DB stillede med et rutineret mandskab – suppleret af en række unge talenter – gik det ikke den rigtige vej. Men de unge talenter, som har været med i pokalkampene, skal nok blive et aktiv for DB i fremtiden.

KFB markerede sig fra kampens start. Efter cirka 20 min. bragte de sig foran 1–0 efter en fejl i DB’s fremadrettede spil.

DB udlignede efter 29 min. spil på mål af Jamie Carter. Oplægget kom fra Christian Lundorff.

DB-træner Mark Hemmingsen var hverken tilfreds med spillet eller indstillingen i første halvleg. Han prøvede at motivere spillerne ved at sige: »Det er op til jer selv, hvad I vil!«

Trænerens opsang hjalp dog ikke. 2. halvleg blev noget af en ørkenvandring. Spillet bølgede frem og tilbage – dog ville KFB mest.

Sejrsmålet kom i sidste spilleminut, hvor KFB afgjorde kampen til deres fordel.

»DB havde en chance og scorede. KFB havde et par muligheder mere og scorede to gange,« lød det fra DB’s rutinerede angriber, Jamie Carter, efter kampen.