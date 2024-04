Uden vand

Det var ikke en hverdagsbegivenhed, der ramte Dragør i fredags

Store dele af kommunen var enten helt uden vand eller oplevede et meget lavt vandtryk på grund af et brud på en hovedvandledning fredag den 5. april.

Det sendte Hovedstadens Forsyningselskab (HOFOR) på en intens jagt efter bruddet, og og da det var lokaliseret, arbejdede forsyningsselskabets medarbejdere til langt ud på natten for at genetablere vandforsyningen.

Allerede fra morgenstunden fredag mærkede Dragørs borgere konsekvenserne, da trykket i vandhanerne faldt dramatisk eller forsvandt helt.

Flere steder i kommunen møder borgerne op ved nødtappesteder for at fylde vand i dunke og flasker. Foto: TorbenStender.

Nødtapning

HOFORs meddelelse om situationen spredte sig hurtigt, og kommunen opfordrede til at følge med på virksomhedens hjemmeside for løbende opdateringer.

For at imødekomme borgernes akutte behov for vand etablerede HOFOR nødtapning af vand flere steder.

Normalt siger man, at det er dumt at gå over åen for at hente vand – men det var altså nødvendigt her. De første to tappesteder var nemlig placeret på Søvang-siden af Hovedgrøften, idet dette var det eneste sted i kommunen med en stabil vandforsyning. De var etableret kl. 14 – og kl. 18.30 var der etableret yderligere to tappesteder. Det ene af disse var placeret på Bachersmindevej, og derved blev vejen til vand til alt fra kaffe til toilet en smule forkortet.

Tappestederne blev godt modtaget, og tørstige borgere mødte frem med dunke, flasker, spande og andre mere eller mindre autoriserede vandbeholdere.

Vandrør udskiftet

I løbet af dagen og aftenen den 5. april arbejdede teknikere uafbrudt på at reparere de beskadigede dele af vandledningen. Med en forventning om genetablering af vandforsyningen midt om natten blev borgernes tålmodighed sat på prøve.

Kl. 3 om natten kom så den længe ventede melding: Forbindelsen var genoprettet.

HOFOR oplyser, at de har udskiftet 2,7 m vandrør, og et billede på kommunens hjemmeside viser, at det var et ret massivt rør et godt stykke nede i jorden.

Borgere blev rådet til at lade vandet løbe, hvis det ved genoprettelsen var brunt, hvidt eller grumset, for at sikre rene ledninger igen.

Og således var endnu et usædvanligt døgn med vand i Dragør afsluttet. Det seneste halve år er det både kommet udefra, ovenfra og nedefra med stormflod, skybrud og højt grundvand. Denne gang var det altså manglen på vand, der var problemet.

RMP