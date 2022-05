Udendørsundervisning skaber trivsel

Udendørssæsonen er for alvor i gang. Med skumfiduser over bål og skumpile på plænen skaber Dragør Ungdomsskole trivsel i klasselokalerne.

I den forgangne uge har adskillige klasser lagt vejen forbi Store Magleby Skole, hvor Martin Sleimann fra ungdomsskolen har lært eleverne at skyde med bue og pil i det flotte solskinsvejr. Bowtag, som der blev undervist i, kan blandt andet bruges til at skabes stærkere sammenhold i klassen, arbejde med strategisk og taktisk tænkning samt til at hjælpe afgangselever med at glemme de forestående eksaminer for en stund.

»Det er et frisk indspark i klassen, fordi alle synes, det er sjovt. Alle får rørt sig, og alle griner, og så samarbejder eleverne, uden at de nødvendigvis er klar over det. De snakker om taktik, opfinder nye måder at spille på og roser hinanden undervejs. Det skaber høj trivsel i en klasse, når de kommer ud at grine og bevæge sig sammen,« fortæller Martin Sleimann.

Det er ikke ualmindeligt, at Dragør Ungdomsskole arbejder med folkeskoleklasserne i skoletiden. Her går undervisningen bare under navnet »Friluftsskolen«, mens ungdomsskolen er noget, de unge kan tilmelde sig efter skoletid. Lærerne er de samme.

Martin Sleimann er naturvejleder og underviser blandt andet indskolingen om dyre-livet i skovbunden og fiskene i havet. Kay Weiss er friluftsvejleder og har de lidt større klasser med i Kongelunden på mountainbikes eller med ude at rappelle fra tårnet på Kongelundsfortet.

Friluftsskolen blev indført med skolereformen, da strukturen efter reformen betød, at der kom fleksdage uden fast skema, hvor der blev mulighed for at bruge hele dage på fordybelse eller udflugter væk fra skolen. Læseplanen i Friluftsskolen er både af faglig og trivselsmæssig karakter, og undervisningen i bowtag kan skabe trivsel på forskellig vis på de forskellige klassetrin.

»I denne uge var der 5.-klasser, som skulle prøve det for første gang. Nogle af eleverne er jo mindre end buerne, så deres samarbejde starter allerede, når de skal sætte strenge på buerne. Og så kom der nogle 9.-klasser, som har prøvet det før, men som havde brug for at tænke på noget andet end eksamen. De unge i dag tænker rigtig meget på eksamen og præstation. Det er godt for dem at bruge et par timer på at grine sammen ude i det gode vejr – uden at det er noget, man skal til eksamen i,« fortæller Martin Sleimann.

Lasertag på Kongelundsfortet

Også på Dragør Ungdomsskole har fritidsprogrammet i weekenden budt på udendørsliv.

Lørdag eftermiddag blev Kongelundsfortet indtaget af ungdomsskoleelever fra Drag-ør, Tårnby og Frederiksberg. Her spillede de adskillige runder lasergun – et populært hold, som altid afvikles sammen med ungdomsskoleelever fra andre ungdomsskoler.

Natten til lørdag overnattede Kreativt Skriveværksted på Store Magleby Skole. Selvom holdet sædvanligvis dyrker stillesiddende indendørsaktiviteter, gav vejret anledning til en smagsprøve på friluftslivet. Forfatterspirerne fik til opgave at tænde bål under stjernehimlen, hvorefter der blev ristet skumfiduser og fortalt røverhistorier.

»Fagligt var det en god udfordring at fortælle historier ude i mørket. Eleverne kunne ikke læse op fra deres tekster i mørket, så de blev nødt til at genfortælle ud fra fri fantasi, og det giver fortællingen nerve,« fortæller Camilla Lærkesen, der underviser på holdet.

Opgaven lød på at fortælle to sande historier fra sit eget liv og én falsk. Bagefter skulle de andre så gætte hvad, der var hvad.

»Det er gerne nemmere at fortælle om noget, man selv har oplevet, når man ikke må læse op. Det er mere naturligt at få detaljer på noget, der kommer fra hukommelsen, end noget, man har digtet. Det plejer også at være det, der afslører løgnen. Men de var gode, og det var de færreste, der blev gættet,« lyder det fra Camilla Lærkesen.

Bagefter var der film i multisalen til langt ud på natten, og overnatningen sluttede med morgenmad i hjemkundskab, hvor den vigtigste læring om plot og karakterudvikling fra filmen blev diskuteret over bordet.