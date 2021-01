Udeserveringsregler BEPU sender sag videre – § 17, stk. 4-udvalget om Infrastruktur skal lave indstilling om fremtidige udeserveringsregler

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) besluttede tirsdag den 12. januar at involvere §17, stk. 4-udvalget om Infrastruktur i beslutningen om fremtidens regler for udeservering. Det var Dansk Folkeparti og liste T, der i samarbejde fremsatte forslaget. Flertallet var, med støtte fra Socialdemokratiet, sikret. Venstre undlod at stemme, mens Konservative stemte imod.

På vegne af C-gruppen fremlagde Kenneth Gøtterup en protokoltilføjelse, med Konservatives ønske til fremtidige regler: Konservative ønsker, at gældende reglerne fastholdes for udeservering foran egen facade. Forvaltningen skal undersøge, om de taktile fliser, der hjælper svagtseende, kan flyttes længere ud på Neels Torv for at give bedre forhold for både de erhvervsdrivende og synshandicappede. Derudover skal det vurderes i hvilket omfang, det vil være muligt at have udeservering på Neels Torv samtidig med, at det sikres, at pladsen fortsat har et »åbent« udseende, og der er plads til andre offentlige arrangementer. Forvaltningen skal ligeledes vurdere, hvordan arealerne, der ikke ligger direkte foran de enkelte butiksfacader, kan fordeles efter et lighedsprincip, samt i hvilket omfang, der kan indføres stadeleje på Kongevejen. Sidst, men ikke mindst, ønsker Konservative at sende sagen i høring hos Dragør Gadelaug og Dragør Erhverv.

Evaluering af 2020-sæson

Der blev i 2020 indført særlige regler for udeservering. Det skete for at imødekomme de skærpede regler for caféer og restauranter, så det var lettere at kunne holde de gældende afstandskrav. Generelt fik virksomhederne lov til at sætte samme antal borde og stole op som i de tidligere sæsoner, blot fik de lov til at placere dem på et større område.

Desuden blev der givet specialtilladelse til tre restauratører: Fru Munk fik tilladelse til at etablere udeservering på den modsatte side af Kongevejen foran Irmas facade, Dragør Strandhotel fik lov til at omdanne en p-lomme til serveringsområde, og Hallöy Café fik lov til at sætte borde og stole op på Neels Torv. hvilket medførte en del debat i Dragør Nyt, hvor initiativet fik megen ros, men også kritik.

Efterfølgende søgte Den Gamle Bager og Rajissimo Is begge om tilladelse til også at sætte borde op på Neels Torv, hvilket blev afvist med henvisning både til manglende plads og den generelle politik omkring torvet.

Klager og påtaler

I forbindelse med den særlige tilladelse for 2020-sæsonen besluttede BEPU, at forvaltningen skulle føre skærpet tilsyn med, om reglerne blev overholdt.

Dette skærpede tilsyn førte i udeserveringssæsonen til 24 påtaler, som alle på nær et drejede sig manglende friholdelse af gangarealer. Påtalerne førte til fire påbudsvarsler samt tre høringer om inddragelse af udeserveringstilladelse. Den sidste påtale bød på et strakspåbud om at fjerne udeserveringen, efter tilladelsen var udløbet.

Undervejs i sæsonen har Dragør Kommunes administration modtaget 17 klager over butikkernes udeservering eller vareudstilling – to af disse drejede sig om juleudsmykningen. Også klagerne omhandlede hovedsaligt manglende friholdelse af gangarealerne og ledelinjer for handicappede, mens nogle få klager gik på overmøblering af det offentlige rum.

Forvaltningen har imidlertid i 2020-sæsonen valgt ikke at prioritere overtrædelser af netop den bestemmelse, der fastslår, at restauranter, der har udeservering, skal fjerne borde, stole og andet inventar udenfor serveringstiden.

Forvaltningen har kunnet konstatere, at der imod reglerne – men i lighed med de øvrige år – er blevet efterladt inventar udenfor åbningstiden. Dog har forvaltningen kunnet konstatere, at inventaret har stået pænt samlet eller stablet.

I forbindelse med den forlængede udeserveringssæson ind i vinterhalvåret har forvaltningen kunnet konstatere, at der har været problemer med, at noget af inventaret har været i vejen for kommunens mandskab i forbindelse med saltning af fortovene.

Høring

Dragør Kommunes administration har opfordret restauratørerne til at komme med høringssvar i forbindelse med evalueringen. Høringssvarene afslører, at der overordnet har været tilfredshed med forløbet af 2020-sæsonen – og flere håber på, at dele af dispensationen fra 2020-sæsonen bliver gjort permanent.

