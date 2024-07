Vi har modtaget – svar til Pia Sandholt:

Udfordringer med bus 250S

Kære Pia Sandholt

I dit læserbrev i avisen 10. juli (Dragør Nyt nr. 28, side 6 – red.) beskriver du »urimelige forhold i bus 250S«. Det vil vi gerne besvare.

Vi er enige med dig i, at indeklimaet i bussen skal være behageligt, da vi ser det som et vigtigt element i at gøre kollektiv transport så attraktiv som mulig. Det ærgrer os derfor, at du har haft en anden oplevelse.

Det er desværre ikke altid muligt for chaufføren at justere klimaanlægget manuelt. Det kræver ofte, at fagpersonale på værkstedet bliver involveret, når bussen kører i garagen.

På baggrund af din oplevelse har vi derfor orienteret det private busselskab, der kører linjen for Movia, om, at det skal bringes i orden hurtigst muligt.

Elektriske busser

Vi kan desuden glæde dig og andre brugere af linjen med, at der indsættes nye elektriske busser på linje 250S fra december 2024.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 70 15 70 00, hvis du har oplevelser, som vi bør følge op på.

Vi håber, at du generelt har gode oplevelser, når du rejser med Movia, og håber, at du får en behagelig rejse på din næste bustur.

Med venlig hilsen

Stine Sander

Direktør for kunder og kommunikation i Movia