Vi har modtaget:

Udfordringer med bus 250S

Skal Dragør borgerne blive ved med at finde sig i urimelige forhold i bus 250S?

Jeg kører ofte med bus 250S.

Både denne sommer og sidste sommer har jeg oplevet samme problem i den ene af de busser, der kører på ruten fra Dragør Station og ind til København – varme på varmeapparaterne og vindue i loftet, der ikke kan åbnes.

Det betød, at torsdag 27. juni, hvor der var 25 grader udenfor, blev der omkring 40 grader indenfor i bussen. Flere passagerer havde det dårligt, en mor med baby flyttede fortvivlet flere gange rundt for at finde sæder uden sol og væk fra varmeapparaterne, og det samme gjorde de ældre. Det betød, at mange stod op. Der var ingen mulighed for at få luft ind, bortset fra når dørene åbnede ved stoppestederne, og sveden haglede af alle. Chaufføren oplyste, at han ikke kunne slukke for varmen og ej heller åbne tagvinduet.

Det er ikke til at vide, om det var varmen, da chaufføren flere gange måtte ty til at bremse hårdt op, så passagererne tumlede rundt i bussen. Men den stakkels chauffør må siges at have urimelige arbejdsforhold i den hede. Er der mon et arbejdstilsyn, der har øje for det?

Adskillige gange sidste sommer, hvor vi havde flere varme dage, oplevede jeg, at billetkontrollen var oppe hos chaufføren og påpege, at folk i bussen blev dårlige på grund af varmen. Chaufføren fortalte – også den gang, altså for et år siden – at han ikke kunne slukke for varmesystemet eller åbne tagvinduet.

Tænk engang, at der ikke er rettet op på denne urimelige service. Dragør Kommune betaler cirka 7,6 mio. kr til Movia for busruterne 32, 33 og 35, mens regionen betaler busruten 250, fordi det er en S-bus.

Men er det rimeligt at servicere kunderne med en udrangeret bus, der burde udskiftes? Og det skal tilføjes, at passagererne stadig betaler fuld pris for turen.

Som et kuriosum kan oplyses, at varmeapparaterne om vinteren til gengæld er slukkede i selvsamme bus!

Med venlig hilsen

Pia Sandholt