Udstilling for velgørenhed

I skolernes efterårsferie – fra lørdag den 14. til søndag den 22. oktober omdannes den gamle værftshal på Dragør Havn atter til et udstillingssted.

Denne gang er det Peter Bøgelund, der inviterer til en portrætudstilling, hvor han vil vise over 100 portrætter af forskellige kendte mennesker.

Udstillingens hovedtema er danske koryfæer inden for musik, skuespil, litteratur, videnskab og tv.

Støtte til Ukraine

Udstillingen er dedikeret til støtte for det humanitære arbejde i Ukraine. Alle de udstillede portrætter kan således erhverves ved, at man donerer et beløb, som ubeskåret går til Ukraine.

Peter Bøgelund fortæller, at den ukrainske ambassadør, Vydoinyk Mykhailo, støtter op omkring udstillingen og indsamlingen

»Han takker på forhånd for den hjælp, den måtte generere,« fortæller Peter Bøgelund, som tilføjer, at repræsentanter fra den ukrainske ambassade i Danmark også vil besøge udstillingen i løbet af perioden.

Peter Bøgelund oplyser, at man selvfølgelig gerne må komme til udstillingen uden at føle sig forpligtet til at give en donation.

Fernisering

Portrætudstillingen åbnes med offentlig fernisering lørdag den 14. oktober fra kl. 11–17. Her vil man kunne smage et lille udvalg af ukrainske vine.

Det gamle værft vil have åbent alle dage i udstillingsperioden fra kl. 11–17.

Gratis adgang.