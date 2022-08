Udstilling i den gamle værftsbygning

Sammen med veninden, Elsebeth Hytten, der selv tidligere har drevet galleri i København, går hun mandag eftermiddag og hænger billeder op. De to veninder gør sig umage for at finde den rette placering til hvert billede og tjekker, hvad der ser godt ud på hvilken væg.

Motiverne i malerierne er blomster og kvinder, mens nogle få af malerier er nonfigurative i fine afstemte farver.

Den gamle værftsbygnings rå atmosfære danner en effektfuld ramme om malerierne, og Linda Hargreave og Elsebeth Hytten bestræber sig på at skabe en smuk og stemningsfuld udstilling.

Linda Hargreave fortæller, de vil sætte træer ind – og at de ved ferniseringen i morgen, torsdag den 18. august kl. 16–20, vil servere lidt godt til ganen – lidt »hapser«, som hun siger – og hertil drikkevarer.

Udstillingen varer til den 21. august – alle dage kl. 12–20.