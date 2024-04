Udstilling i Dragør Havnegalleri

Der er soloudstilling med Peter Mølsted i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17 fra fredag den 12. til torsdag den 18. april – alle dage fra kl. 13–18. Der afholdes fernisering lørdag den 13. apil.

Peter Mølsteds kunst er inspireret af dans og musik, og værkerne udtrykker menneskelige følelser, energi og intensitet. I »kalligrafisk« malestil med rytmiske og lette figurer prøver han at udtrykke dansen med sanselighed, vildskab og poesi.

Billederne er skabt for at bringe smittende livsglæde, tænksomhed og styrke til beskuerne, og kunstneren ønsker at give inspiration til at fokusere på de smukke, frække og bløde sider af tilværelsen.

Peter Mølsted voksede op i kunstnerfamilien Høm og blev uddannet som billedkunstner fra Det Kgl. Danske Kunstakademiet i København hos bl.a. prof. Robert Jacobsen, og kunstneren har yderligere en Master of fine Art med speciale i tv-produktion.

Han har udstillet i både ind- og udland, særligt Sverige og Holland, både i solo- og gruppeudstillinger.

For ca. 10 år siden vendte Peter Mølsted tilbage til billedkunsten med fuld fokus og energi, og han arbejder nu på et »come back« på kunstscenen.

Han arbejder med akryl på lærred, tusch på papir, tredimensionelle mobiler samt aluminiumsskulpturer – og i øjeblikket er fokuset på maleriet.

Peter Mølsted bor i Sundby på Amager, men han holder meget af at komme i Dragør og har en slags indirekte tilknytning til Dragør ved langt ude at være i familie med Dragørs store marinemaler Christian Mølsted.

Fællesudstilling

Hvis man ikke har nået det endnu, så kan man frem til den 11. april stadigvæk opleve en fællesudstilling med et værk fra 22 forskellige kunstnere.

De udstillende kunstnere er blandt de mange, som vil udstille i Dragør Havnegalleri i løbet af sæsonen.

Se også annonce på side 7.

MS