Udstilling i Dragør Havnegalleri

Fra tirsdag den 17. til søndag den 29. maj udstiller kunstnerne Gigi Gigja og Mia Engstrøm i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Både Gigi Gigja og Mia Engstrøm er bosat og har atelier på Amager, og ens for dem begge er, trods mange års erfaring som malere og udstillere, at det er første gang, de har fået mulighed for at udstille i Dragør – og samtidig er det også første gang, de sammen udstiller deres værker.

Gigi Gigja, der har sine rødder i Island, maler vilde dyr som motiv. Inspirationen har hun fra oplevelser under rejser til Afrika.

Mia Engstrøm er født og opvokset på Amager, og det er da også her, hun på gåture i den nære natur har fundet inspirationen til de blomstermalerier, hun har med på udstillingen.

Trods det, at begge maler figurativt med inspiration fra naturen, er der dog alligevel forskelle i de to kunstneres teknik og stil. Gigi Gigja bruger oliemaling til sine værker, som kan beskrives som fotografisk realisme, mens Mia Engstrøm har en ekspressiv malestil og bruger akrylmaling.

I udstillingsperioden holder Dragør Havnegalleri åbent tirsdag og onsdag kl. 11–15 og torsdag til søndag kl. 11–17.