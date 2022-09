Udstilling i Dragør Havnegalleri

Frem til søndag den 25. september udstiller Johnny Svendsen i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Kunstmaleren udstiller i havnegalleriet for tredje gang – og har ikke tænkt sig, at der skal være flere. Johnny Svendsen vil nemlig trække sig tilbage fra »rampelyset« og fremover nøjes med at vise sin kunst på nettet – men altså først efter her på udstillingen at have vist over 50 motiver (alle akryl på lærred) frem.

Galleriet har i denne perioden åbent på hverdage fra kl. 11–17 og i weekenden fra kl. 10–17.

Næste uges udstilling

Fra mandag den 26. september til søndag den 2. oktober udstiller Annelise Pio akvareller.

Åbningstider for næste uges udstilling er mandag kl. 15–18 , hvor der også er fernisering og tirsdag til søndag kl. 11–17.