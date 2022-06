Udstilling i Dragør Havnegalleri

I de kommende to uger udstiller ikke mindre end tre kunstnere på Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17. Frem til søndag den 3. juli er det nemlig både Lone Lopez Andersen, Jeanette Hee og Ina Wittbold, der udstiller værker på det lokale galleriet.

Lone Lopez Andersen er kunstmaler og beskriver selv sin stil, som dekorationskunst og mindfulness. Hun er fornyeligt begyndt at male abstrakte landskaber – dog stadig med en snert af mindfulness, og arbejder konstant på at udvikle nye metoder og stilarter. Hun har opstartet Galleri Pialeh på Frederiksberg og står sammen med Mette Hans-gaard for udlejning af Dragør Havnegalleri.

Jeanette Hee fremstiller mange forskelligartede genstande i keramik og har mere end 30 års erfaring i at arbejde med stentøj. Hendes værker har rene linjer, organiske former og ofte et lidt råt udtryk. Hun arbejder ofte med en kombination af keramik og beton, da hun synes, at de to materialer klæder hinanden.

Ina Wittbold lagde sin karriere som selvstændig på hylden i 2014 og valgte at hellige sig det kreative arbejde som kunstner på fuld tid. Hun maler hovedsageligt abstrakte, kubiske malerier og har i sine værker et særligt fokus på de små detaljer. Historien er vigtig for hende. Serierne »From Home« og »Await Relief« er skabt under henholdsvis første og andet coronanedlukning. Under forsøget på at formidle håb og positivitet beskriver begge serier de imaginære udsigter fra hjemmet, mens hun i den nyeste serie »Communication Lines«, der er baseret på perioden efter andet lockdown, gradvist igen har haft mulighed for at interagere fysisk med omverdenen.

I hele udstillingsperioden holder Dragør Havnegalleri åbent hver dag kl. 13–18 (lørdag den 25. juni med fernisering).