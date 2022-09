Udstilling i Dragør Havnegalleri

ragør Havnegalleri, Strandlinien 17, byder fra i morgen, torsdag, til på søndag, den 11. september, på fire dage fyldt med moderne malerier og skulpturer i bronze.

Det er de fire kvinder, Charlotte Bjørlig, Charlotte Tønder, Ghita Falch og Mette Hansgaard – alle fra Kunstnergaden Rørholmsgade, der står for udstillingen.

Ghita Falch maler oftest i mange farver og kombinere gerne med strukturmaling, udklip, grus, bolchepapir samt ting fra haven og villavejen. Hun søger den evigt udfordrende og legende tilgang til sin kunst og tager det med ophøjet ro, at hun ikke altid kan genkendes på sin stil. Maleriernes udtryk glider fra det helt rolige til det vilde og voldsomme, men det er altid farverne og den følelse, hun ønsker, beskueren skal få, som er i fokus. Derudover laver hun også unikakunstpuder af farverigt genbrugsstof.

Charlotte Tønder skaber skulpturer i bronze. Genren spænder fra pop-art til en mere klassisk retning i form af patinerede kvindekroppe. Humor, som er vigtig for hende, bruger hun flittigt i kunsten, hvor figurerne samtidig tilføres et element af skøn- og enkelthed. Også velkendte og jordnære grøntsager og frugter gør hun brug af i skabelsen af de menneskelignende figurer, som har sine egne helt unikke udtryk.

Mette Hansgaard viser moderne nordiske landskaber malet med laserende akrylfarver. Motiverne er sanseinspirationer, malet i en følelse af natur og intuition samles inspirationer i det ønskede udtryk. Denne proces giver hende frihed til at slippe detaljen og åbne for det abstrakte perspektiv med plads til det figurative element.

Charlotte Bjørlig arbejder i blandede materialer og oliemaling. Der er stoflighed, rå charme og masser af power i hendes malerier. Inspirationen finder hun blandt andet i naturens store kræfter – som for eksempel fra en rejse til Island – men hun finder den også i de indre landskaber eller i menneskets natur. Hun ser gerne sine malerier som værende både sanselige og fortællende – og har, for der også er noget at gå på opdagelse i for beskueren, derfor ofte mange lag i sine billeder.

Fernisering

Der er under Dragør Kulturnat på fredag, den 9. september, fernisering på udstillingen.

Dragør Havnegalleri har åbent torsdag den 8. september fra kl. 13–18, fredag den 9. september kl. 16–22, samt lørdag den 10. og søndag den 11. september fra kl. 10–16.

Se annoncen på side 9.

Ny udstilling mandag

Mandag den 12. september er der nye udstillere på Dragør Havnegalleri. Herfra og frem til den søndag den 18. september er det kunstnerne Ulla og Flemming Gerhardt samt Ole Pii Herltoft, der udstiller deres værker. Alle dage i deres udstillingsperiode holder de galleriet åbent fra kl. 12–18 – dog lukkes der lørdag den 17. september først kl. 20.

På åbningsdagen, mandag den 12. september, vil der fra kl. 14–15 ud over kunst være kaffe og kage.