Udvidelsesanalyse igangsættes

»Ventetidsgarantien er overskredet,« sagde Nikolaj Riber til kommunalbestyrelseskollegaerne og tilføjede: »Det er vigtigt, at vi handler nu.«

De 14 øvrige lokalpolitikere i kommunalbestyrelsen stemte da også alle for at frigive 1 mio. kr. til blandt andet udarbejdelse af en analyse af udvidelsesmulighederne af Enggården. Beløbet skal også dække omdannelsen af fem midlertidige plejepladser til permanente plejehjemspladser samt en undersøgelse om, hvorvidt en flytning af Drag-ør Hjemmepleje, der i dag har hjemme på Wiedergården, til Enggården vil være mulig.

Projektet er en del af budgetforliget, der af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre blev indgået i september måned sidste år.

Nikolaj Riber oplyser til Dragør Nyt, at der ikke er en konkret tidsplan for analysen. Dog forventer han, at den vil ligge klar til budgetforhandlingerne senere på året.

TM