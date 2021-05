Vi har modtaget:

Udvikling af Dragør Havn

Da coronaen satte ind og lukkede landet ned i starten af 2020, blev vi som kommune af staten opfordret til at sætte anlægsarbejder i gang. På den måde kunne beskæftigelsen holdes i gang, og vi kunne få udført nødvendige reparationer og nyanlæg.

Det skete samtidig med en ny konstituering, hvor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) blev enige om en retning for Dragør, som skulle udvikle kommunen under en stram økonomisk styring.

Det med at igangsætte anlægsprojekter viste sig ikke at være nødvendigt, men det var en fin anledning til at få skudt projektet i gang. Endelig.

Skub på vedligeholdelsen

Dragør Ny Havn har gennem en årrække været præget af tilsanding. Ved lavvande er det et jævnligt tilbagevendende problem, at vanddybden ikke er tilstrækkelig til, at lystbådene kan komme ind og ud. Havnens administration har været meget lydhøre med hensyn til at finde pladser, som har tilstrækkelig dybde. Men en generel løsning af problemet kan ikke længere trækkes ud.

Som kommune og udlejer af bådpladser kan vi jo heller ikke blive ved med at tage betaling for en vare, vi ikke altid kan levere. Derfor var der i forvejen afsat 10 mio. kr. til uddybning af havnen.

Politiske rammer

AOTV havde stillet en række ønsker til en udvikling af havnen. Den skulle spille sammen med klima- og kystsikringen, og den skulle skabe flere bådpladser, så alle størrelser og bådtyper bedre blev tilgodeset.

Desuden ønskede vi, at sandtangen blev gennemgravet, så der blev en fælles indsejling med færgehavnen. Det kunne muliggøre en lukning af indsejlingen ved Dragør Fort, som jævnligt sander til, og det kunne forberede en sammenlægning af alle tre havnebassiner engang i fremtiden.

AOTV havde afsat 20 mio. kr. til dette formål, så vi med budgettet for uddybning i alt har 30 mio. kr. at gøre godt med.

Østmolen i Drag­ør Havn.

Havneprojektets konturer

I sidste uge landede en længe imødeset rapport fra konsulentfirmaet A1, som har speciale i udvikling af havneanlæg. Spændende læsning.

Ud fra deres estimater får vi meget for pengene, men sandsynligvis ikke det hele. Sådan kan det jo gå med ønskesedler.

Konkret får vi en spunsning af hele Østmolen – også i færgehavnen. Dermed har vi taget et vigtigt skridt i forhold til sikring af havne-anlæggene, bådene og Dragørs gamle bydel. Og samtidig får vi en bredere promenade på hele Østmolen.

Vi får gennemført en helt nødvendige uddybning af havnebassinet. Vi får mange nye bådpladser, så vi fremover har bådpladser til ethvert bådønske. Og endelig bliver sandtangen udvidet, så den kan rumme vinteroplægning af det øgede antal både, vi vil få.

Økonomisk begrænsning

Gennemgravning af sandtangen og lukning af indsejlingen ved havnen var et stort ønske i forhold til en udvikling på den lange bane. Men det har vi sandsynligvis ikke økonomi til. Det nye projekt har derimod taget højde for, at det kan ske engang i fremtiden.

Hvad kommer udviklingen til at betyde? Ja, først og fremmest får vi en havn, hvor man kan sejle ind og ud uden fare for at gå på grund. Også ved lavvande!

Dernæst får vi mange flere bådpladser – både i vand og på land. Og dem er der stor efterspørgsel på. Vi ved endnu ikke, hvor mange pladser, der bliver, eller deres størrelser. Det er et puslespil, som skal lægges over den kommende tid. Men mulighederne er store. Både langs sandtangen og ved forlængelse af de eksisterende broer.

Pladserne kommer dermed til at fordele sig over et større område, og det bliver sandsynligvis også muligt at lægge til ved Østmolen og dermed ligge ved en ny havnepromenade med en fantastisk udsigt til Dragør gamle by, Sverige og al skibstrafikken helt tæt på.

Østmolen vil via den udvidede sandtange blive lettere tilgængelig for alle, og med sine 400 meter vil området blive en attraktion for promenerende, lystfiskere – og badende, for faktisk er der den fineste sandbund ud for molen.

Omvendt udbud

Hvor meget kan vi få for pengene? Som kunde vil man altid have så meget som muligt.

Med svømmehallen afprøvede vi med stor succes modellen »omvendt udbud«. Og gør vi det igen, betyder det, at vi lægger vores projekt i udbud med et fast budget på 30 mio. kr. og delelementerne i prioriteret rækkefølge. Budgiverne kan så byde på hvor meget af ønskesedlen, de kan levere for pengene.

Vi håber selvfølgelig, at vi kan få gennemgravningen af sandtangen, forlængelse af Østmolen til fastlandet ved nuværende bådoptagningsplads og lukning af indsejlingen til Ny Havn på plads også. Det vil så betyde en særskilt indsejling for bådene i voldgraven ved Dragør Fort, så det er ret omsiggribende. Derfor må vi starte med det mest nødvendige, nemlig tætning af Østmolen og etablering af nye bådpladser, som skal sikre finansiering af lånet på 20 mio. kr.

Plan for igangsættelse

Bundsedimentet i havnen er desværre lettere forurenet, så det skal »deponeres på egen grund«, og iblandet cement vil det kunne danne grundlag for en ny havnepromenade på Østmolen.

Dette og meget andet gør, at der skal et større myndighedsarbejde i gang, inden selve anlægsarbejdet kan begynde. Det forventes at ske i januar 2023. Så indtil da må vi klare os på bedste beskub. Men projektet ligger der nu, og forudsat fortsat bred politisk opbakning kan vi komme i gang med projektering og myndighedsansøgninger.

Det videre forløb skal besluttes på økonomiudvalgsmødet og dernæst af kommunalbestyrelsen i løbet af maj.

Med venlig hilsen

Ebbe Kyrø

Medlem af kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt By-, Erhvervs- og Planudvalget