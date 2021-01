Konservatives forslag om at gøre plads til cykler på den lille vej, der går parallelt med Vestgrønningen blev vedtaget i BEPU. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Uenighed om trafikken på Vestgrønningen

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) behandlede tirsdag den 12. januar en sag om, hvorvidt der skal ske ændringer i de trafikale forhold på Vestgrønningen.

På BEPUs møde i oktober måned blev forvaltningen bedt om at udarbejde forslag til forbedring af trafikforholdene på strækningen.

Forvaltningen skulle blandt andet belyse mulighederne for at nedsætte hastigheden til 40 km/t., ændre parkeringsforhold med en eventuel begrænsning, forbedre markeringen af overgangen ved hellen på Wiedersvej samt nedlægge parkeringspladserne i vejkanten på Vestgrønningen.

Med sig til BEPU-mødet i tirsdags, havde forvaltningen to konkrete forslag til udvalget.

Et enig BEPU stemte for første forslag, der indebær etablering af et fodgængerfelt med oplysningstavler ved den helle, der ligger på Wiedersvej. Projektet skal finansieres med midler fra Plan og Tekniks budget.

Cykelsti ved parkeringspladserne

Forvaltningens andet forslag handlede om at undersøge, om man ved at nedlægge 26 parkeringspladser vil kunne etablere cykelbaner på vejbanen. Og netop de parkerede biler langs vejen har tidligere været et drøftet emne.

Ved trafiksikkerhedplanen fra 2016 udpegede en del borgere på Vestgrønningen som et af de steder, hvor de ønskede trafikale ændringer – primært på grund af utryghed og manglende oversigt ved de parkerede biler ved vejbanen.

Forvaltningens forslag nåede dog slet ikke til afstemning. Konservatives Kenneth Gøtterup fik nemlig med opbakning fra Dansk Folkeparti og Venstre flertal for i stedet for at undersøge muligheden for at cykle på den lille parallelle vej ved parkeringspladserne langs Vestgrønningen, når man kommer fra syd.

A-forslag nedstemt

Et andet af de emner, BEPU i oktober bad forvaltningen se nærmere på, var en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Herom havde forvaltningen på baggrund af data vurderet, at der ikke er behov for yderligere hastighedsbegrænsning.

En trafiktælling på strækningen sidste år viste, at den gennemsnitlige hastighed var på 41 km/t. 11% af trafikanterne kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t. – og af dem kørte 1% mere end 10 km/t. for hurtigt. Forvaltningen mener ikke, at disse tal er alarmerende.

Alligevel fremsatte Socialdemokratiet et suppleringsforslag, der indebærer en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O) og Helle Barth (V) stemte for – mens Kenneth Gøtterup (C), Anne Funk (O) samt de to liste T-medlemmer, Ebbe Kyrø og Annette Nyvang, stemte imod.

Der kan dog stadig ske ændringer i beslutningerne, fordi både Socialdemokratiet og liste T begærede sagen taget op i kommunalbestyrelsen.

TM