Ugens byvandringer

Dragør Besøgscenters frivillige turistværter arrangerer sommeren igennem byvandringer for både lokale og byens gæster.

Som noget nyt er entréen til Dragør Museum og byvandringerne slået sammen. Det betyder, at man får fri adgang til Dragør Museum efter en byvandring – og omvendt kan man efter køb af billet til museet få en gratis byvandring.

Dragørs matadorer

Onsdag den 4. august kl. 14. Guide: Helle Bjorholm.

Korsbæk har sin matador – Dragør har adskillige!

På denne byvandring fortælles om byens skippere i 1700-tallet, der blev rige på at sejle korn og brænde til København. Andre tog på langfart og sejlede råsukker og rom – produceret af slavegjorte afrikanere på De Dansk Vestindiske Øer – til hovedstaden. Og under krigen imod England (1807–1814) drog Dragør-søfolk som kapere – statsautoriserede »sørøvere« – ud på erobringstogt mod engelske skibe og kunne hente store prisepenge hjem, hvis de erobrede fjendens skibe.

Også to dragørknægte, der begyndte som guldgravere og endte som skibsredere, blev byens førstemænd. Dragørs største skibsreder omkring 1870 hed H. N. Jeppesen og blev kaldt »Dragørs konge«. Han blev stamfader til to andre berømte skibsredere fra Dragør, Hans Isbrandtsen, der blev skibsreder i USA, og Arnold Peter Møller, som grundlagde Mærsk-dynastiet, der står bag Mærsk Line – et af verdens største rederier.

Dragør – kort fortalt

Torsdag den 5. august, fredag den 6. august, lørdag den 7. august, søndag den 8. august samt torsdag den 12. august kl. 14. Guide: Hanne Bendtsen eller Tina Høegh Nielsen.

Det idylliske Dragør rummer mange spændende historier. På lidt under en time får man her højdepunkterne fra flere hundrede år. Guiderne fortæller om sildemarkederne, der skabte byen, og om søfartsbyen, hvor stort set alle levede af de maritime erhverv.

Spor af hollænderne i Dragør

Fredag den 6. august kl. 11. Guide: Hanne Bendtsen.

I år er det 500 år siden, at en gruppe hollandske bønder kom til Amager. De bosatte sig i »Hollænderbyen«, Store Magleby, men satte i høj grad også deres præg på Dragør.

Omkring år 1700 kom cirka halvdelen af Dragørs indbyggere fra Hollænderbyen, og tilflytningen fortsatte i generationer.

Det var hollænderne, der byggede Dragørs første egent-lige havn og som med deres erfaring med sejlads og deres rigdom til at investere i skibe bidrog væsentligt til Dragørs udvikling som sejlskibsby med søfart, lodsning og bjergeri.

Én af byens verdenskendte sønner, skibsreder A. P. Møller, var født i Dragør og havde på mødrenes side aner tilbage til hollænderne.

Kvindernes by

Søndag den 8. august kl. 11. Guide: Tina Høegh Nielsen.

Dragørs mænd var sømænd og lodser, men hvad beskæftigede byens kvinder sig med?

På turen fortælles om kvindernes rolle i samfundet, hvor mændene tit var væk hjemmefra i månedsvis.

Guiderne fortæller om nogle kvinder, der satte sig spor i byen: vævere, gåseholdere og landliggermadammer.

Med i fortællingen er også historierne om Grith, Trein og Neel, om den frelsende engel Ellen og om kvindelige kunstnere – og en enkelt cykelrytter.