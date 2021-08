Ugens byvandringer

Dragør Besøgscenters frivillige turistværter har sommeren igennem arrangeret byvandringer for både lokale og byens gæster – og nu lakker det mod enden af planlagte ture.

Og som noget nyt i år blev entréen til Drag-ør Museum og byvandringerne slået sammen. Efter en byvandring har man fri adgang til Drag-ør Museum – og omvendt har man efter køb af billet til museet mulighed for gratis at deltage i en byvandring. Men som nævnt, det lakker mod enden, og kun én byvandring resterer i programmet, men den har man til gengæld så fire chancer for at komme med på:

Dragør – kort fortalt

Torsdag den 26., fredag den 27., lørdag den 28. samt søndag den 29. august kl. 14. Guide: Hanne Bendtsen, Annet Plambech eller Hanne Lutz.

Det idylliske Dragør rummer mange spændende historier.

På lidt under en time får man her højdepunkterne fra flere hundrede år.

Guiderne fortæller om sildemarkederne, der skabte byen, og om søfartsbyen, hvor stort set alle levede af de maritime erhverv.