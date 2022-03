Den dansk-amerikanske kører Benjamin Pedersen startede lige foran Christian Rasmussen. Pedersen og Rasmussen er for øvrigt også gamle kendinge – de kørte mod hinanden i 2018 i US F4-mesterskab.

Feltets sidste Andretti-kører Matthew Barbham blev nummer seks i kvalifikationen.

Så tæt på ...

14 biler var søndag formiddag klar på banen. Og efter et par omgange bag pacebilen blev der givet grønt lys.

McElrea kom bedst fra start. Lindqvist, Robb og Pedersen trak alle ud i siden af banen for at få plads – og det endte med, at de overbremsede. Det åbnede døren for Christian Rasmussen og Matthew Brabham, der begge uden problemer overhalede trioen.

Efter 13 omgange var der faldet ro på feltet. Hunter McElrea havde på det tidpunkt tre sekunders forspring til Christian Rasmussen, men en lille kørefejl kostede McElrea dyrt. Han ramte barrieren, og de efterfølgende omgange måtte køres under gult flag.

Da løbet atter blev sat i gang, var det med Christian Rasmussen i front.

Der gik dog ikke længe, før endnu et uheld gav gult flag.

Længere tilbage i feltet forsøgte Kyffin Simpson at presse sig inden om Jacob Abel. I stedet for ramte han Abels bil, der spinnede rundt. Efter et dækskifte lykkedes det for Simpson at komme tilbage på banen. Han blev dog idømt en straf, så han skulle starte bagerst.

Christian Rasmussen var igen hurtigst, da løbet igen blev sat i gang, og over de næste omgange øgede han forspringet til Matthew Brabham, der kæmpede hårdt for at holde trit med danskeren.

Med 15 omgange tilbage kom Brabham under pres fra Benjamin Pedersen, Linus Lundqvist og Sting Ray Robb.