Uklarhed om jubilæum

Det er fortsat uklart, om fejringen af 500-året for hollændernes ankomst afholdes nu, udskydes et år eller deles over begge år

Coronapandemien har resulteret i mange aflysninger af arrangementer. Fejringen af 500-året for hollændernes ankomst til Amager med royalt besøg er på samme måde i risiko for at blive udskudt.

Dronningen og kronprinsparret er inviteret til at deltage i fejring af 500-årsjubilæet den 3. juni 2021. Dronningens Kabinetssekretariat har oplyst, at datoen er noteret i Dronningens kalender, men at det er for tidligt at svare endeligt. Dronningen er dog i udgangspunktet opsat på at deltage. Invitationen af kronprinsparret er på nuværende tidspunkt under sagsbehandling, og svar afventes.

Der har de senere år været løbende kontakt mellem den hollandske ambassade og Dragør Kommune om markering af 500-året og mulighederne for deltagelse og korrekt protokol for invitation af det hollandske kongehus.

Dragør Kommune har for nyligt konsulteret ambassaden i forhold til coronasituationen i Holland og Danmark og bedt om råd og synspunkter over for forskellige modeller for fejring. Anbefalingen her er, at fejringen udsættes et år til 2022. De gør samtidigt opmærksom på, at mange begivenheder løbende udskydes, og at der derved sker en vis ophobning af royale markeringer, som kan presse kalenderne i det hollandske kongehus.

Ambassaden har oplyst Dragør Kommune, at flere af ambassadens egne planlagte aktiviteter med udgangspunkt i 500-året i Dragør Kommune er besluttet udsat til næste år.

Uklar beslutning

Onsdag den 17. marts skulle Økonomiudvalget træffe beslutning om to forskellige modeller.

Forvaltningen foreslog, at man kunne neddrosle arrangementet, der er fastsat til at finde sted den 3. juni. I denne model inviteres Dronningen til et reduceret program under mere private former med for eksempel gudstjeneste i Store Magleby Kirke, overværelse af tøndeslagning med fastelavnsryttere og åbning af en ny permanent udstilling på Amagermuseet i nyistandsatte udstillingsrum.

Alternativt blev det foreslået, at fejringen udskydes et år med fastholdelse af mulig deltagelse af såvel det danske som det hollandske kongehus med et program, der minder om det, der allerede er planlagt og forelagt kongehuset.

En fejring i 2022 vil falde tidsmæssigt sammen med Museum Amagers 100-årsjubilæum og en allerede planlagt særudstilling: Hollænderbyen i Dragør – 500 års unik lokalhistorie fortalt med genstande fra private hjem.

Det står i skrivende stund ikke klart, hvad det konkret kommer til at betyde i forhold til fejringen af 500-året eller det royale besøg – Økonomiudvalget valgte nemlig at vedtage begge forvaltningens forslag, med det forbehold, at en fejring i 2021 vil være begrænset.

Dragør Nyt erfarer, at den manglende konkretisering i høj grad beror på fortsat usikkerhed omkring genåbningen af samfundet i kølvandet på coronarestriktionerne.

TM