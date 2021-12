Alternativ til enegang

Alternativt til en løsningen på vores eget område kan vi indgå i samarbejder med andre – der også har risikoen – og i fællesskab arbejde frem mod at etablere stormflodssikringer.

Ved at gøre det i fællesskab vil vi beskytte flest muligt og mest muligt. Men det kræver, at vi i fællesskab får identificeret de udfordringer, vi står over for, og derefter bliver enige om, hvilke fælles løsninger, der kan give den nødvendige sikkerhed for alle. Ellers vil vandet trænge ind der, hvor sikringen er dårligst med enorme konsekvenser for husejere og for vores anlæg – og i sidste ende de tusindvis af daglige brugere af infrastrukturen og for samfundet som helhed.

Vi vil derfor gerne opfordre endnu flere – både kommuner, infrastrukturejere og øvrige lodsejere – til at indgå i samarbejdet med at skabe overblik over udfordringerne og deltage i drøftelserne omkring mulige tiltag, så vi sikrer, at husejerne og andre interessenter vil bakke op, når vi drøfter de tiltag, der i fremtiden kan holde Amager fri for vand.

Med venlig hilsen

Lars Fuhr Pedersen, anlægsdirektør i Sund & Bælt,

samt Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavne