UNESCO-ansøgning på pause

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for at løse en række problemer forud for en eventuel indsendelse af ansøgning

Det var et med spænding imødeset punkt på dagsordenen, da Dragør Kommunalbestyrelse torsdag den 22. april skulle afgøre, hvad der videre skulle ske i forhold til Dragørs UNESCO-ansøgningen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) vedtog at vente med at indsende ansøgningen – men at forblive på tentativlisten.

Samme AOTV-flertal vedtog ligeledes et nyt tillægsforslag, de selv stillede på mødet. Nemlig at der skal laves en ny turistpolitik, samt at problemerne omkring trafik og parkering skal løses, inden der træffes endelig beslutning om at færdiggøre og indsende ansøgningen om at blive udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv.

Læs reaktioner fra forskellige parter fra denne uges udgave af Dragør Nyt.