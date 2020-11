Vi har modtaget:

UNESCO-ansøgningen

Tak til David Rehling

Jeg er helt enig i dine bekymringer omkring UNESCO-ansøgningen, som du beskriver i Dragør Nyt den 4. november (læs artiklen her). Især frygter jeg, at vi bliver oversvømmet af krydstogts-turister, hvis det bliver gennemført.

Men jeg deler også dine bekymringer for, om det vil begrænse beboernes mulighed for at forbedre boligerne fremover.

Jeg synes, vi kan være rigtigt stolte af, hvordan vi her i Dragør har bevaret det gamle miljø, samtidigt med at det har været muligt for beboerne at lave indvendige moderniseringer, isolere til moderne standard og i mange tilfælde få mere lys, luft og højde ved at etablere små tagkviste på de gamle loftetager. Vi er jo trods alt blevet højere og har fået andre krav til komfort, end da husene blev bygget for 200 år siden. Det har vi klaret uden UNESCO – og det stoler jeg på, at vores efterkommere her i byen også kan håndtere selv.

Og tak til Kenneth Gøtterup for i samme udgave af Dragør Nyt (læs artiklen her) at foreslå, at vi først får regnet på konsekvenserne af UNESCO-ansøgningen, inden vi sender den. Hvor skal alle turistbusserne holde, hvem skal betale for parkeringsfaciliteter, toiletter, oprydning, betaling til UNESCO osv.? Så vidt jeg ved, er der jo ikke tale om, at vi får tilskud fra UNESCO. Tværtimod – vi skal betale til dem.

Og er der egentlig opbakning til det her blandt beboerne?

Hvad nu hvis det i virkeligheden er en sammenfaldende personkreds omkring museumsforeningerne, beboerforeningen, bevaringsnævnet m.m., der ønsker det her gennemført?

Det er mit indtryk, når jeg taler med andre beboere og bådejere på havnen.

Jeg hører sjældent nogen give udtryk for, at de ønsker at blive UNESCO-by – men det kan selvfølgelig skyldes, at vi omgås i hver vores »sociale bobler«.

Så mit håb er, at Dragør gamle by også fremover skal være en »levende by«, der udvikler sig med respekt for det miljø, vi har arvet – og hvor gæster er meget velkomne, bare vi stadig selv har plads til at være her.

Med venlig hilsen

Jan Borg

Magstræde 2