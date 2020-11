Vi har modtaget:

UNESCO-by?

For Dansk Folkeparti er holdningen noget ambivalent.

Drag-ør skal være en god by at bo i. Der skal være en god service for borgerne, hvor Dragør selv styrer udviklingen. Kvaliteten på skoler, daginstitutioner og de øvrige indsatsområder skal ligge i top. Det er målet. Det arbejder vi for.

Og når borgerne bor godt, så er det naturligt, at man spreder armene ud og byder gæster velkommen. Kom og se, hvordan vi bor. Gæster fra Sundby, Tårnby og Storbritannien er velkomne på besøg i Gåserepublikken.

Når Dragørborgere har det godt, så vil byen også være interessant for gæster at besøge. Gæster i en mængde, som vi klart kan håndtere, vel at mærke.

Jeg har besøgt flere UNESCO-byer, blandt andet Dubrownik og Brügge. Begge steder var der kæmpe busterminaler udenfor byerne, og turisterne bevægede sig i gåsegang rundt i gaderne. Det kan ikke anbefales.

Med dette i mente er det værd at slå fast, at for Dansk Folkeparti er det Dragør, som sætter rammerne. Dragør skal styrer udviklingen selv. Gerne i et UNESCO-samvirke, men beslutningen er Dragørs.

I Dansk Folkeparti er vi ikke indstillet på at overdrage beslutninger til andre, som planerne lægger op til.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti