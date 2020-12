Vi har modtaget:

UNESCO-erfaringer

Tak til kommunalbestyrelsen for den timeout på UNESCO-ansøgningen, der nu giver plads til borgerinddragelse, dvs. at lytte til borgernes synspunkter.

Forvaltningen har i sin indstilling til kommunalbestyrelsen slået fast, at: »Sammenligneligt i Danmark, har UNESCO-udnævnelser endnu ikke resulteret i den masseturisme, der er set andre steder ...«

Både liste T og Niels-Knud Liebgott mener heller ikke, at vi skal være bange for en væsentlig større tilstrømning af turister, fremgår det af læserbreve i sidste seneste nummer af Dragør Nyt (læs Kristine Baks læserindlæg her samt Nels-Knud Liebgotts indlæg her – red.).

Men lad os se på nogle facts. Christiansfeld, en lille by som Dragør, blev i 2015 udpeget til UNESCO verdenskulturarv.

En hurtig research viser følgende: »Der er kommet fem gange så mange besøgende til Christiansfeld,« (Birgitte Stampe, leder af Christiansfeld Centret). »Den markante vækst i turismen i Christiansfeld skyldes først og fremmes UNESCO--udpegningen.« (Undersøgelse fra Realdania).

Suppleret med etaviscitat fra JydskeVestkysten fra 2020: »Turister vrimlede til Christiansfeld i ferien. Ikke siden byen kom på UNESCO-liste, har få mange mennesker besøgt den« og »lokalforeningen nedtoner turistbøvl,« (to citater fra interviews med formanden for handelsstandsforeningen). »Claus føler sig som andenrangsborger i egen by,« (citat fra borger, der har besluttet at flytte væk).

Christiansfeld, og mange andre UNESCO-seværdigheder, ligger langt fra hovedstaden. Dragør ligger 20 minutter væk og vil være (er) en godbid for gruppe-dagsudflugter. Så at hævde, at en UNESCO-udnævnelse ikke vil have betydning for turiststrømmen, er efter min opfattelse ikke korrekt.

At gøre en by, en seværdighed eller et naturområde til UNESCO verdenskulturarv sker for at beskytte og bevare. Det er et særdeles fint formål, men globaliseringen og den medfølgende masseturisme har desværre betydet, at det også kan betyde det modsatte.

For Dragørs vedkommende er det jo ikke sådan, at turisterne forsvinder, hvis vi ikke udpeges til UNESCO-site. De skal nok komme alligevel!

Uanset hvilken side man er på så deltag i debatten, inden den endelige beslutning træffes. Enten her i Dragør Nyt, på de sociale medier eller direkte over for kommunalbestyrelsen.

På grund af corona bliver det næppe muligt at afholde borgermøder om sagen lige med det samme.

Med venlig hilsen

Theis Jans