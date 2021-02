Vi har modtaget:

Støt foreningslivet

En opfordring til at bakke op om en genstart af foreningslivet i Dragør

Foreningslivet er nu for anden gang lukket ned i Dragør. Dette til stor gene for byens borgere. Det gælder ikke kun fysisk, men også psykisk, da det for mange ikke kun betyder fravær af motion, men også af socialt liv.

I min dialog med ledere og frivillige fra foreningslivet har jeg fornemmet en uro for, hvordan vi får startet op igen. Kommer medlemmer og ledere tilbage? Og det her er en udfordring, som rammer alle aldersgrupper – unge som ældre.

I Dragør har vi et stærkt foreningsliv, som i høj grad bygger på frivillighed. Vi har en lang række ildsjæle, som holder vore foreninger i gang til glæde for alle. Men når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, vil nogen af vore foreninger måske stå over for udfordringer med at få startet op igen. Og hvad gør vi så?

Det er i hvert fald vigtigt, at vi holder ved, at de, som har råd og lyst til at betale kontingent fortsat gør det, at vi giver det en chance, når det hele åbner op igen – og at vi bakker op om de frivillige ledere i byens foreninger.

Jeg har i dag betalt mit kontingent til Dragør Boldklub. Men jeg har da flere gange tænkt: Kommer vi i gang på denne side af sommerferien med træning? Bliver veteranturneringen startet op igen til foråret? Skal jeg spare pengene og sætte mit kontingent i bero?

Jeg tror fortsat, at vi vil være ramt af restriktioner frem til, at alle er vaccineret – så svaret kender jeg måske nok. Men jeg vælger alligevel at betale.

Samtidig ser jeg så også med stor glæde, at trænere nu gør det ekstraordinære for at holde medlemmerne motiverede og i gang. Nemlig træning via Zoom og Teams hjemme i stuen. Min datter Isabella, som spiller på damesenior i Dragør Boldklub, ligger nu tirsdag og torsdag på en måtte hjemme i stuen og deltager i fælles træning over nettet. Det er da fantastisk. Så stor tak til trænere og ledere, der gør det ekstra.

Langt de fleste foreninger kommer helt sikkert godt i gang igen, men måtte der være nogen, der har brug for hjælp på den ene eller anden måde, så må de endelig tage kontakt til undertegnede. Så kan vi rejse det i de relevante udvalg og dernæst se, om vi kan hjælpe. Vi må jo alle forsøge at hjælpe der, hvor vi kan.

Det bliver i hvert fald dejligt at komme i gang igen. Om det så er fodbold, bridge, golf, yoga eller noget helt femte, som man brænder for.

Med venlig hilsen

Martin Wood Pedersen

På vegne af De Konservative i Dragør