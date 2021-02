Vi har modtaget:

UNESCO: Selvfølgelig skal borgerne høres!

Netop nu er den store lokale debat i gang: UNESCO eller ej? Man ser hver uge indlæg i Dragør Nyt med borgere, der enten taler for eller imod. Argumenterne på begge sider er mange. Det kan både handle om noget rent følelsesmæssigt; at man ville være stolt over en placering på UNES-COs verdensarvsliste, og håbet om, at nogle fonde så måske ville støtte Dragør. Eller det kan være mere faktuelle indlæg med reelle bekymringer om vores infrastruktur, manglende p-pladser, miljøpåvirkninger og de økonomiske omkostninger for byens borgere.

For Venstre har det imidlertid været altafgørende, at byens borgere bliver hørt om noget så helt essentielt og vidtrækkende. Den beslutning, der skal tages om få måneder, kan have konsekvenser for Dragør i al fremtid. Det er derfor ikke en ekspeditionssag, som 15 politikere blot siger ja eller nej til uden først at høre borgerne!

I min første valgperiode har jeg på første hånd oplevet, hvor meget der med den nuværende sammensætning i kommunalbestyrelsen bliver lagt vægt på de høringssvar, der kommer ind på en lang række forskellige områder. Jeg ved ikke, hvordan det har været tidligere, men er fuldt bevidst om, at der tidligere har været en vis mistro til, om politikerne nu også rent faktisk læste de høringssvar, der kom ind. Det kan jeg i hvert fald godt garantere, at der gøres nu – og der bruges megen tid på det! Både politikere og forvaltning er meget opmærksomme på disse svar fra borgerne. Måske fordi man i dag ved, at man kun er ét facebookopslag væk fra en shitstorm, hvis man ikke agerer fornuftigt og i tråd med borgernes interesser!

Venstre ønsker derfor naturligvis at høre, hvad borgerne synes om UNESCO-projektet, inden vi tager en beslutning. For har vi tænkt på alt og overvejet hver eneste lille fordel eller ulempe? Næppe! Det er jo præcis derfor, at vi ønsker en høring! For at nuancere debatten så meget som muligt og få alle vinkler med! Vi er et lokalsamfund, der er fyldt med engagerede, vidende og fagligt kompetente borgere. Det ville være fuldstændig uforståeligt ikke at spørge borgerne om noget, der er så afgørende for vores bys fremtid.

I Venstre har vi selvfølgelig noteret os, at man i Det Konservative Folkeparti – som det eneste parti – ikke ønsker en høring. Deres argument er, at de ikke er i tvivl, og at man kun skal spørge borgerne, hvis man selv er i tvivl. For Venstre er pointen med en høring jo netop at få borgernes mening. Det er hele grundidéen bag høringer, at man altid er åben over for, hvad borgerne egentlig synes om det ene eller andet, og modtagelig overfor nye idéer og tanker.

Kommunalbestyrelsen er valgt til at varetage borgernes interesser, og man bør have en ydmyghed og åbenhed over for, at et flertal af borgerne nogle gange mener noget andet, end én selv. Det er ikke et nederlag at erkende, at man måske så forkert. Alt andet ville skade demokratiets troværdighed og gå imod dets grundtanke.

Venstre har visse bekymringer, hvad UNESCO-projektet angår. Men det her handler ikke om os – det handler om, hvad Dragør-borgerne synes! For det er en beslutning, der angår os alle, og derfor skal alle have en mulighed for at kvalificere debatten. Derfor opfordrer Venstre til, at alle borgere giver deres ærlige mening til kende. Derfor bakker Venstre selvfølgelig 100% op om UNESCO-høringen, så vi i Dragør står så forenet som overhovedet muligt bag enten opbakning til projektet eller et pænt og høfligt »nej tak«.

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Medlem af kommunal-bestyrelsen (V)